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Жандарм 45 минут веселил заскучавшую дома четырехлетнюю француженку

20.03.2017 16:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Заскучавшая четырехлетняя жительница французского города Бове позвонила в экстренные службы, чтобы поговорить с их сотрудником по телефону. Об этом сообщается на странице жандармерии департамента Уаза в Facebook.


Фото носит иллюстративный характер

Девочку оставили одну дома 17 марта, и она от скуки набрала основной экстренный номер «17». Ответивший жандарм общался с ней в течение 45 минут до прихода матери из магазина, чтобы убедиться, что ребенок в безопасности.

Уточняется, что маленькая француженка оказалась очень любознательной и задавала много вопросов. При этом ее мать очень удивилась, когда увидела, что дочь долго разговаривает по телефону с жандармом.

Позже к дому семьи прибыл патруль. Стражи порядка решили удостовериться, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Они также напомнили родительнице, что опасно оставлять ребенка одного даже на непродолжительное время.

По словам жандармов, девочке понравилась беседа, а говорившего с ней сотрудника она захотела отблагодарить подарком и приглашением на день рождения. Принял ли он предложение, не сообщается.

Кстати, весной прошлого года двухлетняя девочка из США позвонила в полицию с просьбой помочь ей надеть штаны, пока ее мамы не было дома. Сотрудники подъехали к дому, чтобы удостовериться, что ребенок в порядке, и помогли ей в нелегком деле.

 
 
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Заскучавшая четырехлетняя жительница французского города Бове позвонила в экстренные службы, чтобы поговорить с их сотрудником по телефону. Об этом сообщается на...

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