Столичная «Хоровая капелла» креативно подошла к поиску новых исполнителей. Ее сотрудники сняли 50-секундный ролик, в котором спели о своих вакансиях: капелла ищет тенора, баритона и «баса хорошего».

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«Проблема с „кадрами“ возникла недавно, и мы уже использовали все старые способы поиска новых хористов. Обращение к интернету тоже не дало результата, и мы решили, что видео исправит эту проблему, — рассказали TUT.BY в „Хоровой капелле“. — Идею предложила Анна Тишкевич, а реализовал ее минский продакшн Windstudio. В результате совместной работы получился интересный ролик».

«Хоровая капелла» (ее полное название — заслуженный любительский коллектив хоровая капелла Дворца культуры профсоюзов Беларуси) ведет историю с 1956 года (именно в том году был открыт Дворец).

В репертуаре свыше 200 произведений: белорусская, западноевропейская и русская хоровая классика, оригинальные народные песни и их обработки. Много места в репертуаре занимают хоровые произведения духовной музыки.

В 1992 году «Хоровая капелла» получила Гран-при и звание лауреата Международного конкурса в Польше, в 1996-м стала дипломантом Международного конкурса «Поющая Россия», в 1997-м — стала лауреатом Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа» (Могилев), в 2000-м — дипломантом Международного конкурса духовной музыки в городе Сувалки (Польша). При этом все участники коллектива занимаются пением как хобби.

Связаться с «Хоровой капеллой» можно по телефону +375 29 392−01−92