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Не птички. В конкурсе на логотип Бреста победил проект Анны Редько

20.03.2017 20:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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20 марта состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии Бреста">по определению победителя конкурса на логотип и слоган, посвященных 1000-летию Бреста.


Логотип-победитель конкурса. Фото: Брестский горисполком

Победителем конкурса комиссия единогласно признала проект брестской художницы Анны Редько.

Примечательно, что брестчанка является автором и неофициального герба города, на котором изображены филин и кот.


Фото: Анна Редько

Напомним, конкурс стартовал 17 октября прошлого года. Его первый этап завершился в декабре: за 45 дней поступило 23 работы. Несколько месяцев на сайте горисполкома шло интернет-голосование за лучшую работу. По его результатам с внушительным отрывом от соверников победила размытая фотография детского рисунка.

Однако эти результаты не являлись определяющими в конкурсе. Логотип и слоган выбирала комиссия, в которую вошли художники, преподаватели школ и ВУЗов, архитекторы и другие компетентные специалисты. Руководил работой комиссии председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

«Определяющими при выборе финалистов были четыре критерия: оригинальность, лаконичность, выразительность и уникальность. Отбор происходил анонимно, жюри видело только эскизы и описательную часть», — сообщили в Брестском горисполкоме.


Лидер интернет-голосования. Фото: Брестский горисполком
 
Теги: Брест
 
 
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