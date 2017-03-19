20 марта состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии Бреста">по определению победителя конкурса на логотип и слоган, посвященных 1000-летию Бреста.



Логотип-победитель конкурса. Фото: Брестский горисполком

Победителем конкурса комиссия единогласно признала проект брестской художницы Анны Редько.

Примечательно, что брестчанка является автором и неофициального герба города, на котором изображены филин и кот .



Фото: Анна Редько

Напомним, конкурс стартовал 17 октября прошлого года. Его первый этап завершился в декабре: за 45 дней поступило 23 работы. Несколько месяцев на сайте горисполкома шло интернет-голосование за лучшую работу. По его результатам с внушительным отрывом от соверников победила размытая фотография детского рисунка .

Однако эти результаты не являлись определяющими в конкурсе. Логотип и слоган выбирала комиссия, в которую вошли художники, преподаватели школ и ВУЗов, архитекторы и другие компетентные специалисты. Руководил работой комиссии председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

«Определяющими при выборе финалистов были четыре критерия: оригинальность, лаконичность, выразительность и уникальность. Отбор происходил анонимно, жюри видело только эскизы и описательную часть», — сообщили в Брестском горисполкоме.



Лидер интернет-голосования. Фото: Брестский горисполком