|
Не птички. В конкурсе на логотип Бреста победил проект Анны Редько
20.03.2017 20:33 — Новости Культуры | Tut.by
20 марта состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии Бреста">по определению победителя конкурса на логотип и слоган, посвященных 1000-летию Бреста.
Победителем конкурса комиссия единогласно признала проект брестской художницы Анны Редько.
Примечательно, что брестчанка является автором и неофициального герба города, на котором изображены
Напомним, конкурс стартовал 17 октября прошлого года. Его первый этап завершился в декабре: за 45 дней поступило 23 работы. Несколько месяцев на сайте горисполкома шло интернет-голосование за лучшую работу. По его результатам с внушительным отрывом от соверников победила
Однако эти результаты не являлись определяющими в конкурсе. Логотип и слоган выбирала комиссия, в которую вошли художники, преподаватели школ и ВУЗов, архитекторы и другие компетентные специалисты. Руководил работой комиссии председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
«Определяющими при выборе финалистов были четыре критерия: оригинальность, лаконичность, выразительность и уникальность. Отбор происходил анонимно, жюри видело только эскизы и описательную часть», — сообщили в Брестском горисполкоме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект логотипа с "птичками", который снискал любовь интернет-пользователей, остался за бортом.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии