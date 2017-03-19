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"Счастье - это когда ты свободен". Минчане рассказали о счастье и сделали яркие селфи
20.03.2017 20:51 — Новости Культуры | Tut.by
В международный день счастья Иван Величко отправился в город и узнал у прохожих, что для них означает слово «счастье» и поздравил с праздником. А чтобы счастливые мгновения оставались в памяти, сделаны десятки радостных селфи.
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В международный день счастья Иван Величко отправился в город и узнал у прохожих, что для них означает слово "счастье", поздравил с праздником и сделал селфи, на...
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