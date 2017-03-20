МИНСК, 20 мар — Sputnik, Алексей Стефанов. Все мы до сих пор с удовольствием смотрим старые советские фильмы, считая их едва ли не своим достоянием, и не подозреваем, что теперь за каждой картиной стоит правообладатель. Это правило относится абсолютно ко всем картинам, снятым в Беларуси и в любой другой республике бывшего СССР.

В Советском Союзе все фильмы снимались под эгидой единственной общенациональной кинокомпании — Государственного комитета СССР по кинематографии. Свои киностудии имелись в каждой союзной республике, а в России и Украине их было несколько. Когда в 1991 году Союз распался, общими для всех остались только фильмы советского производства, которым более 70 лет — они получили статус "общественного достояния". У остальных картин появились правообладатели, и теперь они решают, кому и на каких условиях разрешать показывать свои фильмы.



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"Если говорить о России, то права на фильмы, снятые с 1947 года и позже на киностудии "Мосфильм", принадлежат "Мосфильму". Права на работы студии "Союзмультфильм", опять же с 1947 года и позже, принадлежат "Союзмультфильму". А вот права на все остальные картины студий РСФСР — "Ленфильма", Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького, "Центрнаучфильма", Ленинградской студии документальных фильмов, Свердловской киностудии и так далее — все это принадлежит Госфильмофонду", — пояснил корреспонденту Sputnik старший куратор Госфильмофонда России Петр Багров.

Что касается республик, то в каждой стране авторские права принадлежат каким-то организациям. Где-то это государственные структуры, как в Беларуси, где-то частные лица. Например, в Грузии часть прав выкуплена наследниками авторов. Таким образом, получается, что у России прав на республиканские фильмы, снятые, скажем, на Украине, в Латвии или Эстонии, нет, рассказал собеседник агентства.

По словам киноведа, при желании или необходимости где-либо показывать старое советское кино, снятое в национальных республиках, приходится каждый раз договариваться с правообладателями. Конкретно Госфильмофонда это касается, когда проходят различные фестивали. "И как мы договариваемся с французскими или американскими компаниями, точно так же и с украинскими, белорусскими или латвийскими. Разными могут быть разве что условия — где-то это бесплатно, а где-то за деньги, но все нужно обязательно решать заранее", — рассказал Багров.

Сегодня в Госфильмофонде, у каждого телеканала и кинотеатров, которые крутят старые фильмы, есть либо свои юристы, либо постоянные консультанты, которые находят владельцев картин и заключают с ними договоры. "Причем на телевидении даже по несколько человек занимается этим, потому что это действительно сложная история", — уточняет Багров.



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Но несмотря на то что в 1991 году Государственный комитет СССР по кинематографии распался, Госфильмофонд России продолжает поддерживать отношения со всеми республиками, потому что в Москве хранятся негативы всех игровых фильмов, выходивших на большой экран. И Госфильмофонд, и почти все киноархивы мира члены ФИАФ — Международной федерации киноархивов — "это позволяет нам легко обмениваться и фильмами, и информацией".

"Все игровые, научно-популярные и мультипликационные фильмы по закону об обязательном экземпляре и исходных материалах хранятся в Госфильмофонде, у нас нет только телевизионных фильмов. Все это было передано нам и до сих пор хранится. Но прав на показ многого из того, что хранится у нас, мы не имеем. Вот, например, у нас лежит негатив "Весны на Заречной улице", но фильм был снят на Одесской киностудии. Когда его восстанавливали, то соответственно украинцы обращались к нам. При этом показывать фильм без разрешения правообладателей с Украины мы не можем. Мы "Весну на Заречной улице" показывали, но каждый раз по согласованию", — отметил Багров.

Он рассказал, что сотрудничество с Беларусью идет "как по маслу", поскольку Госфильмофонд России и организации, которые запрашивают у них из хранилищ исходные материалы фильмов, являются государственными.

"Функции синематеки в Минске выполняет Музей истории белорусского кино, с ним мы дружим. Директор этого музея Игорь Авдеев всегда приезжает на наш ежегодный архивный фестиваль. Они регулярно обращаются к нам с просьбой записать тот или иной фильм, особенно белорусскую классику 30-х годов. В Беларуси выпустили прекрасный справочник — "Все белорусские фильмы". Пока вышло два тома. При его подготовке издатели тоже приезжали к нам в Госфильмофонд, собирали нужные материалы. Также в Минске проводится фестиваль "Листопад", на котором обязательно есть ретроспектива фильмов и мы предоставляем исходники. Так что у нас очень теплые отношения с кинематографистами Беларуси и людьми, приближенными к истории кино", — подытожил Багров.

Таким образом, и спустя 25 лет после развала Союза связь между правопреемником Государственного комитета СССР по кинематографии — Госфильмофондом России и правообладателями, находящимися в национальных республиках, по-прежнему сохраняется. А негативы всех советских фильмов все так же хранятся в Москве.