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В Могилеве открывается театральный форум "M.@rt.контакт". Билеты еще есть

21.03.2017 09:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Могилевский молодежный театральный форум «M.@rt.контакт» открывается 21 марта. Двенадцатый по счету фестиваль — это 22 спектакля, нашумевших и очень необычных, от 20 театров из 10 стран. Впервые в афише — труппы из США и Австрии.

Торжественное открытие пройдет на сцене драматического театра, где творчески обыграют приближение тринадцатого фестиваля и мистической цифры — на сцене появятся духи театра.

— Во всем мире, по статистике, в театр ходит 5−6% населения, у нас в городе — может, на 1% больше, — сказал директор Могилевского драматического театра Андрей Новиков. — Не самый популярный вид искусства, но все же есть люди, которые без этого не могут: без живого общения, без обмена энергией, происходящих во время спектакля. Пока такая потребность есть, существует театр.

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21 марта в фойе драмтеатра откроется фотовыставка, в которую вошли лучшие снимки творческого проекта «28» — он проходит в социальной сети «Вконтакте». На круглом столе, посвященном актуальным темам в современном театре, доктор филологических наук, доцент Варшавского университета Андрей Москвин презентует свою книгу «Беларускі тэатр 1920−30-х: адабраная памяць».

Актеры и студенты колледжа искусств смогут принять участие в мастер-классах. А в последний день фестиваля в 14.00 на малой сцене драмтеатра представят результат недельной работы над пьесой «Бзик» белорусского драматурга Алексея Макейчика, в которой поднята тема наркомании.

Ожидаемо остались билеты на спектакли могилевских режиссеров — горожане их уже видели. Правда, «Крейцерова соната» от Саулюса Варнаса почти распродана. Как и «Время сэконд хэнд» Алексея Петровича по книге лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Есть еще девять билетов на танцевальный перформанс «Архипелаг» из Польши.

 
 
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Ожидаемо нераскупленными стали билеты на спектакли Могилевского драмтеатра - эти спектакли горожане уже видели.

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