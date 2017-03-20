18-летний австралиец Ли Де Паау (Lee De Paauw) затеял спор с англичанкой Софи Патерсон. Юноша утверждал, что может спокойно плавать в реке Джонстон, в которой водятся крокодилы, и что рептилия вероятнее всего съест туристку, чем его самого. Молодой человек взял с девушки слово, что если он докажет это, то она пойдет с ним на свидание. Историю одного из самых рискованных приглашений на свидание рассказал телеканал 9news.



Беседа Ли де Паау с журналистом. Кадр из эфира телеканала 9news

Дело происходило в городе Иннисфейл (Австралия), когда компания, в которой оказался Ли, отдыхала на берегу реки. Софи и несколько других ребят начали подначивать юношу, хотя, как позднее они признались, никто не подумал, что Ли может на самом деле прыгнуть в воду.

Как затем рассказывал Ли, к тому времени он выпил уже около десяти кружек вина, однако отрицал, что вел себя глупо. Молодой человек говорил, что хотел доказать свою точку зрения и «проверить теорию».

По свидетельствам очевидцев, дальше события развивались очень быстро. Подросток прыгнул в реку, буквально через несколько секунд в его левую руку впился крокодил, а Ли начал кричать на всю округу. По оценкам наблюдателей, длина рептилии составляла около трёх метров.

«Вы видели фильм „Челюсти“? Была кровь, много крови. Это было ужасающее зрелище», — говорит туристка Софи Патерсон.

Ли нанес крокодилу два сильных удара — один в нос, который не возымел результата, а второй — в глаз, выдавив его. После этого хищник выпустил молодого человека и тот смог сам вплавь добраться до берега.

Подростка сразу же доставили в больницу, где провели операцию на поврежденной руке. Лечащий врач Нил Нобл сообщил по ее окончании, что, несмотря на множественные переломы и порезы, жизни молодого человека ничего не угрожает, его состояние стабильно. В настоящий момент он проходит курс лечения в медучреждении.

Молодой человек, впрочем, заявил, что, если понадобится, он готов нырнуть в реку снова, чтобы доказать силу своей любви.

«Это все того стоило. Она красивая, милая и заботливая», — сказал Ли Де Паау.

Сотрудники отдела охраны окружающей среды установили на месте происшествия ловушку, чтобы поймать крокодила. В интервью телеканалу 9news Ли сказал, что не хочет, чтобы рептилия была поймана. «Я хочу, чтобы у него была долгая счастливая жизнь», — заявил молодой человек.

Этот эпизод широко обсуждается в Австралии, так как нападение произошло в разгар возобновления общественной дискуссии о необходимости сокращения популяции крокодилов в северной части штата Квинсленд. С 1970-х годов этот вид находился под охраной государства как вымирающий, и с тех пор размножился в водоемах до того, что стал представлять угрозу местным жителям.