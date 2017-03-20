Зимой 1940−1941 годов в Нью-Йорке советский разведчик Яков Голос завербовал Эрнеста Хемингуэя для агентурной работы. Так начинается статья в американской The Daily Beast . Подробности о вербовке американского писателя и его работе на НКВД рассказывает Николас Рейнольдс, автор книги «Писатель, моряк, солдат, шпион: секретные похождения Эрнеста Хемингуэя».



Эрнест Хемингуэй. Фото: Википедия

Как утверждается, Голос был в своих кругах не менее легендарным, чем автор романа «По ком звонит колокол». Этот старый большевик, всю жизнь посвятивший революции, пешком сбежал из Сибири в Китай и поселился в нижней части Манхэттена, где стал одним из основателей Коммунистической партии США и ключевой фигурой советского шпионажа на восточном побережье. В день вербовки он действовал от имени НКВД, предшественника КГБ. Голос доложил в Москву: «Уверен, что он будет сотрудничать с нами и сделает все, что может».

«Советы воспринимали Хемингуэя как журналиста. Он уже был одним из самых знаменитых писателей в мире, и его круг знакомств простирался от европейских столиц до Белого дома. Его третья жена, Марта Геллхорн, была одной из протеже Элеоноры Рузвельт. Однажды летом 1937 года Геллхорн смогла организовать для писателя и агента Коминтерна вечер с президентом и госпожой Рузвельт. Сначала они смотрели The Spanish Earth („Испанская земля“) — документальный фильм, выпущенный Хемингуэем и нидерландским режиссером-коммунистом Йорисом Ивенсом, а затем обсуждали внешнюю политику. Хемингуэй и Ивенс попытались (безуспешно) убедить Рузвельта отказаться от политики нейтралитета», — переводит статью InoPressa .

Согласившись работать на НКВД в 1940 году, Хемингуэй не нарушил законы своей страны о шпионаже. Однако он попал (хотя бы теоретически) под действие «закона о регистрации иностранных агентов», требующего регистрации агентов иностранных держав. Хотя Хемингуэй и не стал великим шпионом НКВД, он годами продолжал придерживаться просоветской точки зрения.

The Daily Beast приводит эту историю как иллюстрацию методов российских спецслужб, которые, начиная с НКВД, прикладывали массу усилий, чтобы собирать информацию и оказывать влияние на определенные круги в США. «Дело Хемингуэя напоминает о том, что стоит внимательно относиться к тем случаям, которые нельзя определенно отнести к прямому шпионажу или торговле влиянием. Последствия таких случаев тоже могут подорвать американские институты, только более тонкими способами», — говорится в статье.

Добавим, утверждения по поводу того, что Хемингуэй был двойным агентом, всплывают в прессе не впервые. В 2012 году об отношениях писателя с разведкой СССР был снят документальный фильм «Жизнь и смерть агента Арго».