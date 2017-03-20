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Робби Уильямс вызвался представлять Россию на "Евровидении"

21.03.2017 10:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Британский поп-музыкант Робби Уильямс заявил, что хочет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом он заявил в эфире передачи «Пусть говорят» на россиском Первом канале.


Робби Уильямс. Фото: Википедия

«Я бы хотел представлять Россию на „Евровидении“ — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Давай, Россия, мы сможем победить», — призвал Уильямс.

Певец отметил, что ему нравится музыкальное соревнование: «Я обожаю „Евровидение“. Там все так красочно, грандиозное шоу». По его словам, он смотрел выступление российского певца Сергея Лазарева на конкурсе 2016 года и был впечатлен его номером. «Наверное Россия потратила много денег на этого парня, который сходит с экрана», — отметил Уильямс.

20 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну участнице «Евровидения» от России Юлии Самойловой. Окончательное решение еще не принято. Ведомство проверяет информацию о том, что певица посещала Крым в июне 2015 года. На полуостров певица въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.

Самойлова является инвалидом первой группы (у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана), передвигается она на коляске. На «Евровидении» она собиралась выступать с композицией Flame Is Burning.

Робби Уильямс ― британский певец, автор песен и актер. С 1990 по 1995 и с 2009 по 2012 годы он являлся участником поп-коллектива Take That. В сентябре 2016-го он выпустил клип на композицию Party Like A Russian («Веселись, как русский») о богатом русском, который приуменьшает благосостояние нации, строит собственную космическую станцию и никогда не улыбается.

«Евровидение-2017» состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал пройдет 13 мая.

 
 
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Британский поп-музыкант Робби Уильямс заявил, что хочет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение". Об этом он заявил в эфире...

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