МИНСК, 21 мар — Sputnik. Известный британский исполнитель Робби Уильямс заявил о своем желании представить Россию на популярном песенном конкурсе "Евровидение-2017".

"Я обожаю "Евровидение". Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении" — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить", — сказал певец в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Он признался, что смотрел выступление Сергея Лазарева на конкурсе в прошлом году, был впечатлен его номером и даже захотел позаимствовать идею для своего шоу.

Не нужны британские защитники

Комментируя заявление Уильямса, первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон заявил, что все это глупость.

"Глупость какая-то, у нас своих исполнителей пруд пруди. Молодых и талантливых и из "Голоса", и из любого другого проекта. Поэтому ни к чему нам еще британские защитники нашей культуры", — сказал Кобзон.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. От России в конкурсе примет участие певица Юлия Самойлова, однако в Киеве заявили, что могут запретить ей въезд в страну. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму.

Плевать на 30 тысяч долларов

Кобзон заявил, что рад возможному запрету на въезд в Украину Самойловой. По его словам, "незачем ехать туда, в бандитскую страну". "Поэтому очень хорошо, что они (Киев — Sputnik) искусственно создали, как говорят в футболе, "положение вне игры", — уточнил он.



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Народный артист подчеркнул, что России изначально надо было отказаться от участия в этом конкурсе. "Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам", — сказал Кобзон, напомнив о том, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, "показали свой характер".

"А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в "Евровидение". Плевать на них. Мы теряли гораздо больше. Только честь и совесть не теряем", — сказал депутат.