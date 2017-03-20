Девушка из Арканзаса завела себе друга-гуся, который искренне радуется, когда она приезжает к нему в гости. Пользователи, видевшие гусей в жизни, не верят этому, но птица, которую обычно считают очень агрессивной, бросается на девушку при встрече, чтобы обняться с ней.

Арканзасский телеканал KATV Channel 7 опубликовал видео, присланное зрительницей Синди. В ролике девушка, по-видимому, приехавшая в гости на ферму, на которой бывала ранее, идет посмотреть на домашних птиц. Когда ее видит один из взрослых гусей, он с криками бросается на Синди — но не для того, чтобы атаковать, а чтобы позволить обнять себя и взять на руки. После этого птица идет рядом с гостьей, как с равной, и издает довольные звуки. Остальные пернатые на ферме, глядя на происходящее, предпочитают держаться подальше от девушки и ее странного друга.

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Видео разлетелось по соцсетям и в общем набрало более 60 миллионов просмотров. Как отмечают комментаторы, причина такого поведения гуся, скорее всего, связана с тем, что девушка находилась рядом с ним в первые дни его жизни. Из-за этого он считает ее мамой и обучился некоторым человеческим повадкам (или хотя бы не считает их странными). Многие радуются за птицу и Синди, но некоторые относятся к происходящему со скептицизмом и шутят, что гусь ненастоящий. Обычно эти пернатые весьма агрессивны, не боятся нападать на людей, да и вообще, судя по присланным в ответ видео, побеждают «старшего брата».

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