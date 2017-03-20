10-12 марта 2016 года во Дворце детей и молодёжи «Золак» (г. Минск) при информационной поддержке телеканалов «Беларусь 1» и “Культура” прошел IІ Международный конкурс молодых исполнителей «Музыки свет». Более 300 юных исполнителей состязались в искусстве пения, хореографии, инструментальном исполнительстве.

В номинации эстрадный вокал наш город представляли юные исполнители ГУО «Вилейская детская школа искусств».

Компетентное жюри, в состав которого входили заслуженные деятели искусства нашей страны, высоко оценило выступления юных вилейчан. В номинации солист — вокалист лауреатом I степени стала Храмцова Ирина (возраст участников 14-15 лет). А Саванец Виктория отмечена дипломом I степени. Дипломами были отмечены и учителя, подготовившие победителей: Зайцева Н.В. и Зайцев О.В.

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