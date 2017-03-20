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Вилейчанка стала лауреатом эстрадного вокала во IІ Международном конкурсе молодых исполнителей «Музыки свет»
21.03.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
10-12 марта 2016 года во Дворце детей и молодёжи «Золак» (г. Минск) при информационной поддержке телеканалов «Беларусь 1» и “Культура” прошел IІ Международный конкурс молодых исполнителей «Музыки свет». Более 300 юных исполнителей состязались в искусстве пения, хореографии, инструментальном исполнительстве.
В номинации эстрадный вокал наш город представляли юные исполнители ГУО «Вилейская детская школа искусств».
Компетентное жюри, в состав которого входили заслуженные деятели искусства нашей страны, высоко оценило выступления юных вилейчан. В номинации солист — вокалист лауреатом I степени стала Храмцова Ирина (возраст участников 14-15 лет). А Саванец Виктория отмечена дипломом I степени. Дипломами были отмечены и учителя, подготовившие победителей: Зайцева Н.В. и Зайцев О.В.
peramoga.by
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Вилейчанка стала лауреатом эстрадного вокала во IІ Международном конкурсе молодых исполнителей «Музыки свет»
10-12 марта 2016 года во Дворце детей и молодёжи «Золак» (г. Минск) при информационной поддержке телеканалов «Беларусь 1» и “Культура” прошел IІ Международный...
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