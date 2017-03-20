«Если берешься что-то делать, делай это с душой» – девиз нашего коллектива, ансамбля танца «Карагод» Вилейской гимназии №2. Мы стараемся, чтобы наши хореографические постановки несли в себе какой-то смысл и поднимали настроение зрителям, а также с радостью беремся за все новое и интересное. Поэтому, получив приглашение на фестиваль культур в Белостоке, очень обрадовались и принялись за изучение польской танцевальной культуры.

В нашем репертуаре и до этого было несколько польских танцев, а с подготовкой на Белостокский фестиваль их стало больше: «Краковяк», «Оберек», «Живец», «Полонез», польки и вальсы – очень похожие на наши белорусские, но все же имеющие свои отличительные особенности.

В поездке в Польшу участвовала средняя возрастная группа коллектива – шесть танцевальных пар: Анастасия Орлович и Никита Селюн, Юлия Токмакова и Владимир Храмцов, Дарья Лешок и Орест Шестиловский, Диана Волынец и Владислав Омелин, Дарина Волынец и Павел Семенкович, Екатерина Старостенко и Алексей Байковский. Именно эти ребята представляли Вилейку на молодежном Сретенском балу во Дворце культуры в Молодечно и готовятся сейчас к конкурсу танцевальных пар на фестиваль белорусских народных танцев «Ветразь», который пройдет в Минске в апреле этого года.







А в Белостоке 5 марта на главной площадке фестиваля нашу республику представляли два коллектива: Минский хор «Кантус Кордис», который является самостоятельным подразделением Министерства культуры, и ансамбль танца «Карагод» Вилейской гимназии №2. Программа выступления состояла из двух отделений: классического и шуточного – инсценировки свадьбы. Не скрою, мы очень волновались, поскольку ни разу не принимали участие в концертах подобного формата, к тому же за рубежом. Однако всё получилось отлично. Наши выходы на сцену принимались зрителями очень тепло, а в завершении концерта белорусским коллективам аплодировали стоя. Хочется верить, что та сердечная открытость, с которой выступили гимназисты, оставила в душах польских зрителей и организаторов фестиваля добрый след, а наши поездки на такие праздники станут традиционными.

Для участников ансамбля танца «Карагод» была организована экскурсия по Белостоку, и нам довелось подышать атмосферой этого удивительно близкого нашей культуре города, пройтись по его улочкам, взглянуть на достопримечательности, посетить традиционную ярмарку «Казюки» – одним словом, обогатиться новыми впечатлениями.

Хочется выразить благодарность председателю Вилейского отдела общественного объединения «Польска Матеж Школьна» Людмиле Вячеславовне Сергей, благодаря которой и состоялась наша поездка. Мы благодарны классному руководителю Оксане Тадеушевне Павловской и родителям учащихся гимназии, которые были вместе с нами в дни интенсивной подготовки к фестивалю и всячески поддерживали нас. Будем продолжать работу и с удовольствием принимать участие в различных творческих проектах.

Ирина НОВИК, художественный руководитель ансамбля танца «Карагод» Вилейской гимназии №2