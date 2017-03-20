Жюри третьего Нью-Йоркского фестиваля фильмов, снятых при помощи дронов (New York City Drone Film Festival 2017), назвало победителей. В итоговый список вошло десять работ, сообщает The Digital Circuit.

Аналог 2D-игры

В номинации «Лучшее видео» победу одержала команда болгарского проекта Mixed Motion Project с роликом под названием 2D RUN, стилизованном под двухмерную игру.

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Дроны полиции Северной Дакоты

Лучшим новостным сюжетом признано видео издания AJ+ об опыте использования дронов полицией штата Северная Дакота для охраны правопорядка.

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Имитация «Звездных войн»

За лучшее раскрытие сюжетной части награждена команда CorridorDigital с реалистичной имитацией саги «Звёздные войны» при помощи дронов и игровых фигурок.

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Природа Австралии

В номинации «Пейзаж» награду получила команда документалистов Wild Pacific Media, снявших природу Австралии с высоты птичьего полета.

AUSTRALIA - The Eagle Eye from Wild Pacific Media on Vimeo .

Паркур на развалинах

Британцы Джайлз Кэмпбелл Лонгли и Кай Уиллис получили награду в номинации «Экстремальный спорт» за съемку паркура на Ибице.

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Полет над пляжем Венис в Лос-Анджелесе

Награда в номинации «Фристайл» ушла к Роберту Макинтошу (Robert McIntosh) за съемку на лос-анджелесском пляже Венис.

Fresh Squeeze from Robert McIntosh on Vimeo .

Съемка французского собора в византийском стиле

Награда в номинации «Архитектура» ушла к кинематографистам из французской компании BigFly, которые провели съемки в 137-летней церкви в Сент-Луи.

Byzantine - BigFly from BigFly.fr on Vimeo .

Дроны готовят торт

Награду в номинации «С участием дронов» получил шведский телекоммуникационный оператор Telia за ролик о приготовлении торта из готовых ингредиентов с помощью нескольких квадрокоптеров.

Telia Drone Cake Baking from This Is Tilt on Vimeo .

Шоурил по-фински

Команда Koptercam из Финляндии выиграла в номинации «Шоурил» за съемку различных ситуаций: концертов, природы, архитектуры и так далее.

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«Море и соль»

А приз за лучшую фотографию, снятую с дрона, получил немец Веллингтон Родригес за работу «Море и соль».



"Море и соль". Фото: Веллингтон Родригес