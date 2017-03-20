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Полиция и экстрим на развалинах. Названы победители фестиваля фильмов, снятых при помощи дронов
21.03.2017 15:51 — Новости Культуры | Tut.by
Жюри третьего Нью-Йоркского фестиваля фильмов, снятых при помощи дронов (New York City Drone Film Festival 2017), назвало победителей. В итоговый список вошло десять работ,
Аналог 2D-игры
В номинации «Лучшее видео» победу одержала команда болгарского проекта Mixed Motion Project с роликом под названием 2D RUN,
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Дроны полиции Северной Дакоты
Лучшим новостным сюжетом признано видео издания AJ+ об опыте использования дронов полицией штата Северная Дакота для охраны правопорядка.
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Имитация «Звездных войн»
За лучшее раскрытие сюжетной части награждена команда CorridorDigital с реалистичной имитацией саги «Звёздные войны» при помощи дронов и игровых фигурок.
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Природа Австралии
В номинации «Пейзаж» награду получила команда документалистов Wild Pacific Media, снявших природу Австралии с высоты птичьего полета.
Паркур на развалинах
Британцы Джайлз Кэмпбелл Лонгли и Кай Уиллис получили награду в номинации «Экстремальный спорт» за съемку паркура на Ибице.
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Полет над пляжем Венис в Лос-Анджелесе
Награда в номинации «Фристайл» ушла к Роберту Макинтошу (Robert McIntosh) за съемку на лос-анджелесском пляже Венис.
Съемка французского собора в византийском стиле
Награда в номинации «Архитектура» ушла к кинематографистам из французской компании BigFly, которые провели съемки в 137-летней церкви в Сент-Луи.
Дроны готовят торт
Награду в номинации «С участием дронов» получил шведский телекоммуникационный оператор Telia за ролик о приготовлении торта из готовых ингредиентов с помощью нескольких квадрокоптеров.
Шоурил по-фински
Команда Koptercam из Финляндии выиграла в номинации «Шоурил» за съемку различных ситуаций: концертов, природы, архитектуры и так далее.
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«Море и соль»
А приз за лучшую фотографию, снятую с дрона, получил немец Веллингтон Родригес за работу «Море и соль».
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Жюри третьего Нью-Йоркского фестиваля фильмов, снятых при помощи дронов (New York City Drone Film Festival 2017), назвало победителей. В итоговый список вошло десять работ, сообщает...
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