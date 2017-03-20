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Во Франции вор застрял в витрине магазина, который пытался ограбить

21.03.2017 19:18 — Новости Культуры | Tut.by  
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Крупной неудачей для французского вора-рецидивиста окончилась попытка ограбления магазина в городе Молеон на юго-западе страны. Пытаясь покинуть помещение, преступник не рассчитал силы и застрял в отверстии, которое ранее проделал в стеклянной витрине бутика. В результате вызволять его пришлось местным пожарным, которые затем передали грабителя жандармам.

Как сообщила региональная газета Sud-Ouest, инцидент произошел на минувшей неделе. В ночь на четверг на пульт дежурного местной жандармерии поступил сигнал о краже со взломом в одном из магазинов Молеона. Прибыв на место происшествия, правоохранители констатировали, что злоумышленник успел скрыться с награбленным.

Однако спустя некоторое время он вернулся к магазину по тому же адресу и пробил отверстие в витрине. Ближе к утру в жандармерию поступил очередной звонок.

На месте происшествия жандармы обнаружили 45-летнего застрявшего мужчину. Его голова и часть туловища были обращены наружу, а нижняя часть тела и ноги остались внутри магазина. Правоохранители обратились за помощью к пожарно-спасательной службе, после чего забрали вора в участок для допроса.

Сразу после случившегося провести беседу с задержанным не удалось — по всей видимости, мужчина был пьян. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире подозреваемого, обнаружив там товары, украденные ранее из магазина.

Вор успел вынести оттуда несколько комплектов одежды, украшения и черный парик. Кроме того, он украл две руки от манекенов и часть прилавка. По оценке владельца, ущерб от кражи составил € 6 тыс.

Как выяснилось позднее, задержанный — вор-рецидивист. Он уже 19 раз привлекался к административной и уголовной ответственности за различные правонарушения. Его дело было рассмотрено по ускоренной процедуре — уже в понедельник мужчина предстал перед судом. Подсудимый раскаялся в содеянном и выразил готовность возместить моральный и материальный ущерб владельцам лавки. В итоге он был осужден на полтора года тюрьмы, из которых шесть месяцев — условно.

 
 
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По оценке владельца, ущерб от кражи составил € 6 тыс.

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