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Мастер из Уфы вырезал 30 героев "Игры престолов" из грифеля карандаша
21.03.2017 21:02 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Уфимский художник Салават Фидаи вырезал на грифеле карандаша 30 персонажей из популярного сериала "Игра престолов", сообщает портал
"Хорошая новость для моих фанатов! Я создал целую коллекцию микро-скульптур на карандашном грифеле, посвященную персонажам сериала "Игра престолов", — написал Фидаи на своей странице в соцсети в
30 микро-скульптур, изображающих белых ходоков, Короля ночи, драконов, а также представителей домов Таргариенов, Старков и Баратеонов, можно будет увидеть на выставке в Сингапуре. Мероприятие пройдет с 22 апреля и продлится до 4 июня. В организации экспозиции примет участие и телеканал HBO Азия.
Отмечается, что 16 фигурок принадлежат телеканалу HBO и не будут воспроизводиться больше нигде, остальные отправятся в частные коллекции.
Фидаи имеет юридическое образование, но спустя 20 лет работы в сфере юриспруденции он решил заняться творчеством. С 2015 года Фидаи создал более 250 изображений, умещающихся на грифеле карандаша,
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Более половины фигурок принадлежат телеканалу HBO, другая часть после выставки отправится в частные коллекции.
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