МИНСК, 21 мар — Sputnik. Уфимский художник Салават Фидаи вырезал на грифеле карандаша 30 персонажей из популярного сериала "Игра престолов", сообщает портал ufa1.ru .

"Хорошая новость для моих фанатов! Я создал целую коллекцию микро-скульптур на карандашном грифеле, посвященную персонажам сериала "Игра престолов", — написал Фидаи на своей странице в соцсети в Instagram .

Публикация от Salavat Fidai (@salavat.fidai) Мар 17 2017 в 6:49 PDT

30 микро-скульптур, изображающих белых ходоков, Короля ночи, драконов, а также представителей домов Таргариенов, Старков и Баратеонов, можно будет увидеть на выставке в Сингапуре. Мероприятие пройдет с 22 апреля и продлится до 4 июня. В организации экспозиции примет участие и телеканал HBO Азия.

Отмечается, что 16 фигурок принадлежат телеканалу HBO и не будут воспроизводиться больше нигде, остальные отправятся в частные коллекции.

Фидаи имеет юридическое образование, но спустя 20 лет работы в сфере юриспруденции он решил заняться творчеством. С 2015 года Фидаи создал более 250 изображений, умещающихся на грифеле карандаша, в том числе президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа , а также различных животных и архитектурных строений.

Премьера нового, седьмого сезона популярного американского телесериала "Игра престолов" состоится 16 июля 2017 года .