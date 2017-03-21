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На Гродненщине зафиксировали необычную для Беларуси редкую птицу

22.03.2017 09:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Гродненские орнитологи зафиксировали необычный для Беларуси вид птиц — краснозобую казарку. Это произошло в Берестовицком районе между деревнями Ярмоличи и Олекшицы. Сначала орнитологи среди гусей увидели белощекую казарку, а потом уже и краснозобою, сообщается на сайте «Птушки штодня». Птицу заметил гродненский орнитолог Дмитрий Винчевский.


Фото: animalbox.ru, носит иллюстративный характер

Этот вид птиц находится под угрозой вымирания. Она гнездится в тундрах России, главным образом на Таймыре, а зимует в западном Причерноморье. Как она возвращается с зимовки — не совсем понятно, но в Беларуси — краснозобая казарка — гость редкий. Последний раз на территории Беларуси ее видели в 2012 году и это было тоже в Гродненской области.


Фото: birdwatch.by

Краснозобая казарка находится под охраной международной и региональных Красных книг. Охота на эту водоплавающую птицу повсеместно запрещена.

 
 
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Гродненские орнитологи зафиксировали необычный для Беларуси вид птиц - краснозобую казарку.

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