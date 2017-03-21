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На Гродненщине зафиксировали необычную для Беларуси редкую птицу
22.03.2017 09:23 — Новости Культуры | Tut.by
Гродненские орнитологи зафиксировали необычный для Беларуси вид птиц — краснозобую казарку. Это произошло в Берестовицком районе между деревнями Ярмоличи и Олекшицы. Сначала орнитологи среди гусей увидели белощекую казарку, а потом уже и краснозобою,
Этот вид птиц находится под угрозой вымирания. Она гнездится в тундрах России, главным образом на Таймыре, а зимует в западном Причерноморье. Как она возвращается с зимовки — не совсем понятно, но в Беларуси — краснозобая казарка — гость редкий. Последний раз на территории Беларуси ее видели в 2012 году и это было тоже в Гродненской области.
Краснозобая казарка находится под охраной международной и региональных Красных книг. Охота на эту водоплавающую птицу повсеместно запрещена.
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Гродненские орнитологи зафиксировали необычный для Беларуси вид птиц - краснозобую казарку.
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