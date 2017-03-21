Гродненские орнитологи зафиксировали необычный для Беларуси вид птиц — краснозобую казарку. Это произошло в Берестовицком районе между деревнями Ярмоличи и Олекшицы. Сначала орнитологи среди гусей увидели белощекую казарку, а потом уже и краснозобою, сообщается на сайте «Птушки штодня». Птицу заметил гродненский орнитолог Дмитрий Винчевский.



Фото: animalbox.ru, носит иллюстративный характер

Этот вид птиц находится под угрозой вымирания. Она гнездится в тундрах России, главным образом на Таймыре, а зимует в западном Причерноморье. Как она возвращается с зимовки — не совсем понятно, но в Беларуси — краснозобая казарка — гость редкий. Последний раз на территории Беларуси ее видели в 2012 году и это было тоже в Гродненской области.



Фото: birdwatch.by

Краснозобая казарка находится под охраной международной и региональных Красных книг. Охота на эту водоплавающую птицу повсеместно запрещена.