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Жителей Вилейки приглашают стать соавторами ретро-выставок, посвященных свадебным традициям и свадебной моде

22.03.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Жителей Вилейки приглашают стать соавторами ретро-выставок, посвященных свадебным традициям и свадебной моде, которые пройдут в городах региона к 100-летию органов ЗАГС Беларуси.

Выставки будут представлять собой своеобразный экскурс по свадебным традициям и свадебной моде, услугах органов ЗАГС и тех трансформациях, которым они были подвержены на протяжении столетия.

Организаторы выставок предлагают жителям центрального региона помочь в наполнении экспозиций и предоставить хранящиеся в семейных коллекциях фотографии и экспонаты, которые впоследствии вернут владельцам.

Желающие могут сообщить об их наличии в  отдел ЗАГС Вилейского райисполкома  либо принести непосредственно в отдел старинные свадебные фотографии, а также свадебные атрибуты — костюмы жениха и платья невесты, фату, туфли, сумочки, украшения.

Также приветствуются фотографии супружеских пар в день бракосочетания и после 25 и 50 лет совместной жизни, а также фотографии, которые делались во время регистрации рождения детей и т.п.

Большинство подобных тематических выставок пройдет в городах Минской области в мае и июне.

Тел.: 5-56-58, 2-05-36.

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Жителей Вилейки приглашают стать соавторами ретро-выставок, посвященных свадебным традициям и свадебной моде, которые пройдут в городах региона к 100-летию органов...

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