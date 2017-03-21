|
Невероятный Неман в разливе. Красота родной Беларуси
22.03.2017 09:46 — Новости Культуры | Tut.by
В Беларуси продолжается половодье. По информации Республиканского
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Камера TUT.BY запечатлела разлив Немана у Столбцов и предлагает впечатлиться всем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии