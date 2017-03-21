В Беларуси продолжается половодье. По информации Республиканского центра по гидрометеорологии , контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-44 см наблюдается на Припяти, большем протяжении Западной Двины и Днепра, отдельных участках Немана, Березины и Сожа. Камера TUT.BY запечатлела разлив Немана у Столбцов и предлагает впечатлиться всем.

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