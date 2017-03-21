Фильм-мюзикл студии Disney «Красавица и чудовище» запрещен к показу в Кувейте спустя четыре дня после премьеры. Об этом сообщает Kuwait Times.





По информации издания, Министерство информации страны потребовало прокатные компании вырезать из фильма некоторые сцены. В ведомстве подчеркнули, что запрет — временный, и ленту вернут в кинотеатры после внесения правок.

В министерстве отметили, что причиной отмены показа «Красавицы и чудовища» послужила сцена с гей-персонажем Лефу , которую цензоры посчитали оскорбительной.

Ранее в марте сообщалось, что сцену с гомосексуальным персонажем потребовала вырезать государственная комиссия по киноцензуре Малайзии. Однако студия Disney отказалась монтировать ленту и отменила релиз. В итоге власти страны разрешили прокат «Красавицы и чудовища» без цензуры.

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В Кувейте и Малайзии однополые связи являются уголовным преступлением.

В мюзикле «Красавица и чудовище» режиссера Билла Кондона снялись Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Юэн Макгрегор, Эмма Томпсон и Люк Эванс. Фильм вышел в прокат 16 марта.