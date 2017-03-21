Прокуратура Рио-де-Жанейро возобновило уголовное дело о вандализме в отношении канадского певца Джастина Бибера, передает Globo.



Джастин Бибер. Фото: Википедия

В 2013 году бразильская полиция инициировала проверку в отношении музыканта после того, как в интернете появились фотографии, на которых Бибер оставляет надписи на стене отеля Nacional в Рио-де-Жанейро.

Отмечается, что дело в отношении исполнителя было закрыто в связи с проживанием Бибера в другой стране. Решение о возобновлении процесса было принято в связи с предстоящими концертами певца в ряде бразильских городов.

Согласно закону страны, Биберу грозит тюремное заключение сроком до года или штраф.