«Я никогда не думал, что смогу сказать эти слова, но они вернулись. Наконец-то картины в безопасности. И они останутся здесь в целости и сохранности на долгие годы», — приводит ТАСС слова директора учреждения Акселя Рюгера, который представил полотна журналистам и ограниченному кругу приглашенных.



Картина Ван Гога «Вид на море у Схевенингена». Фото: Википедия

Два полотна — «Вид на море у Схевенингена» и «Выход из протестантской церкви в Нюэнене» — были похищены 7 декабря 2002 года из музея Винсента Ван Гога, где хранится самая крупная в мире коллекция картин и рисунков художника. Воры использовали лестницу, чтобы проникнуть в музей через крышу. Когда сработала сигнализация, злоумышленники скрылись, забрав с собой два шедевра. Впоследствии картины оказались в руках итальянской мафии и были изъяты шесть месяцев назад в Неаполе в ходе специальной операции правоохранительных органов Италии по борьбе с организованной преступностью.

Стоимость каждой из возвращенных картин составляет 50 миллионов евро. Предполагалось, что они будут оставаться в Италии на весь период расследования в качестве вещественных доказательств, однако итальянский суд разрешил вернуть картины на родину. Музею удалось оперативно организовать транспортировку произведений искусства в Нидерланды.

Картина Ван Гога «Выход из протестантской церкви в Нюэнене». Фото: Википедия

«Вид на море у Схевенингена» является единственной картиной из коллекции музея Ван Гога, написанной во время проживания художника в Гааге (1881−1883 годы). Это один из двух морских пейзажей, написанных Ван Гогом в Нидерландах, и прекрасный пример стиля художника в начале творческого пути.

Картина «Выход из протестантской церкви в Нюэнене» была написана Ван Гогом для матери в начале 1884 года. Его отец служил пастором в церкви, изображенной на картине. В 1885 году, после смерти отца, Ван Гог переработал картину, добавив фигуры людей, в частности нескольких женщин в черных траурных одеяниях.