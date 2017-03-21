Голливудский сценарист Гэри Голдмен подал в суд на американскую компанию Disney, обвинив ее в нарушении авторских прав и незаконном заимствовании идей при создании анимационной ленты «Зверополис», ставшей в этом году обладателем премии «Оскар». Соответствующий иск подан в федеральный суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).



Кадр из фильма «Зверополис»

Как утверждает Голдмен, в 2000 и 2009 годах он предлагал продюсерам Disney наработки своих идей, которые должны были стать основой для создания серии игровых и анимационных фильмов, однако получил отказ. Впоследствии компания, по словам Голдмена, использовала значительную часть придуманных им персонажей, сценарных ходов и тем при создании «Зверополиса». В своем иске сценарист заявляет, что Disney в том числе «украла» у него название картины.

«Хотя Disney и рьяно защищает свои авторские права, корпоративная культура, сложившаяся в компании, не только допускает незаконное копирование чужих материалов, но и всячески это поощряет», — отмечается в судебном документе. «Вместо того чтобы законным образом приобрести права на труд» Голдмена, в Disney заявили, что «незаинтересованы в продюсировании» ленты, «после чего скопировали работу» сценариста, утверждается в иске.

В связи с этим Голдмен, являющийся, в частности, автором сценариев к таким фильмам, как «Вспомнить все» (1990) и «Пророк» (2007), требует компенсации, размер которой не указывается, а также признания своих авторских прав. В Disney, в свою очередь, отвергли обвинения в нарушениях, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований. «Это беспринципная попытка предъявить права на успешный фильм, который он (Голдмен) не создавал, и мы будем решительно отстаивать такую позицию в суде», — говорится в распространенном заявлении компании.

Мировые кассовые сборы «Зверополиса», повествующего о жизни огромного вымышленного города, населенного различными животными, превысили 1 миллиард долларов. Картина, вышедшая в прокат в феврале прошлого года, является обладателем премий «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм». Многие американские кинокритики включили ленту в списки лучших фильмов прошлого года.