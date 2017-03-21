﻿ Фрагмент уникальной скульптуры найден в районе Керченского моста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фрагмент уникальной скульптуры найден в районе Керченского моста

22.03.2017 12:06 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Археологи обнаружили фрагмент уникальной древней скульптуры в районе строительства Керченского моста, сообщает инфо-центр "Крымский мост".

Фрагмент уникальной скульптуры найден в районе Керченского моста
© Sputnik Сергей Мальгавко
Популяция дельфинов в районе строительства Крымского моста выросла

Артефакт — фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины — был найден в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун в ходе подводных раскопок.

"По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры", — сказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Найденный археологами фрагмент принадлежит массивному изделию. Сама голова в натуральную величину выполнена из пористой глины методом оттиска с матрицы, по сырой глине гравировкой изображены волосы и борода, затем изделие прошло обжиг. Эта технология широко применялась уже в VI веке до нашей эры, но обычно для изготовления тонкостенных статуэток высотой не более 40 сантиметров, отмечается в сообщении Института археологии РАН.

"Стиль скульптурного изображения лица позволяет предположить, что голова изготовлена в одном из греческих городов Малой Азии в V веке до нашей эры, в эпоху греко-персидских войн и расцвета классической греческой культуры", — говорится в сообщении.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стиль скульптурного изображения лица позволяет предположить, что голова изготовлена в одном из греческих городов Малой Азии в V веке до нашей эры, в эпоху...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В США сценарист подал в суд на Disney
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика