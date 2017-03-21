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Бельгийская старушка собрала в своем доме 20 тысяч игрушек

22.03.2017 12:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жительницу Брюсселя Катрин Блумен легко можно назвать обладательницей самой большой в Бельгии (возможно, и в Европе) коллекции игрушек: их у нее тысячи и тысячи. Как рассказала 86-летняя женщина изданию La Derniere Heure, основой коллекции стало увлечение колокольчиками, позже она стала собирать мягкие игрушки и многое другое (в том числе плюшевых медведей, открывалки и модельки из киндер-сюрпризов).


Катрин Блумен со своей коллекцией у себя дома в Брюсселе. Фото: Reuters

«Это все, что у меня есть. Не стало мужа, не стало сына. Они мне как дети», — рассказала бабушка, которой в последнее время трудно выходить из дома и пополнять коллекцию на блошиных рынках.

Блумен раз в неделю занимается уборкой и переставляет игрушки с места на место (но в строгом порядке). Точное число экспонатов подсчитать невозможно, приблизительная цифра — более 20 тыс. штук. «Новые» игрушки приносят люди, которые собирались их выбросить, но услышали об увлечении старушки или прочитали ее объявление в местных газетах.


Катрин Блумен со своей коллекцией у себя дома в Брюсселе. Фото: Reuters

Напомним, такие хобби — далеко не редкость. Француженка Эмелин Дюоту за свои 25 лет собрала уже 1679 коров.

 
 
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Жительницу Брюсселя Катрин Блумен легко можно назвать обладательницей самой большой в Бельгии (возможно, и в Европе) коллекции игрушек: их у нее тысячи и тысячи....

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