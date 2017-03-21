﻿ Три апостола из Кальварийского костела. Реставраторы восстановили картину Яна Дамеля. 21.by
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Три апостола из Кальварийского костела. Реставраторы восстановили картину Яна Дамеля

22.03.2017 12:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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«Для меня это полотно — одно из самых важных. Я впервые руководил большой группой реставраторов, да и объем работы, поставленные задачи были сложнее для этой иконы», — поделился эмоциями с TUT.BY реставратор Александр Лагунович-Черепко после презентации картины Яна Дамеля «Моление о чаше». Она прошла в Национальном художественном музее.


Полотно белорусского художника-классициста 19 века Яна Дамеля полно тайн: ни конкретный год его написания, ни точные размеры не известны. В Национальный художественный музей картина попала примерно в середине 1980-х годов, а до этого много лет находилась в Кальварийском костеле, где по легенде похоронен Дамель. К реставрации работы молодые специалисты приступили полгода назад.

— Для нас было неожиданным, что на картине открылись изображения трех апостолов. Их можно увидеть, если только внимательно рассматривать их при правильном освещении, — рассказывает Екатерина Грачева, студентка Белорусского университета культуры и искусств, а также одна из реставраторов, «спасавших» полотно белорусского живописца.


Действительно, фигуры спящих апостолов даже сейчас едва заметны у ног Христа в Гефсиманском саду. Поиск силуэтов вызвал ажиотаж возле полотна: пришедшие на презентацию зрители не могли найти третью фигуру. Им на помощь пришли реставраторы.

— Два апостола при нужном освещении просматриваются хорошо, а третий как бы поднимает голову, поэтому его видно хуже.


Александр Лагунович-Черепко

Екатерина рассказывает, что сначала их группа «спасателей» даже не думала, что сможет восстановить картину. По словам реставраторов, холст занимал почти все рабочее помещение и был сильно поврежден. Например, разрывы на полотне были склеены, а сзади к нему приклеен дополнительный холст.


Екатерина Грачева

— Мы работали скрупулезно, миллиметр за миллиметром. И когда обнаружили апостолов, очень воодушевились. Именно это дало нам энергию, чтобы закончить работу над полотном в нужный срок.

Александр и Екатерина уверены, что командная работа помогла им «в течение полугода буквально из руин восстановить полотно».



Воодушевленные успешной работой, молодые специалисты уже думают о будущих реставрациях, но, сохраняя интригу, планов не выдают.


Ян Кшиштоф Дамель родился в 1780 году в Митаве (современная Елгава) в семье купца. Обучался живописи в Виленском университете. В 1820 году отправлен в ссылку в Сибирь. Среди причин — обвинения в фальшивомонетничестве (позднее Дамель был оправдан), а также поддержка Наполеона во время войны 1812 года. До 1822 года Дамель жил в Тобольске. После освобождения вплоть до своей смерти в 1840 году проживал в Минске. Похоронен на минском Кальварийском кладбище.

Автор картин «Крещение Ольги», «Смерть магистра крестоносцев Ульриха фон Юнгингена в битве под Грюнвальдом», «Смерть князя Понятовского», «Павел I освобождает из плена Костюшко», «Разбитые войска Наполеона в Вильне», ряда портретов (князя Доминика Радзвилла, графов Иоахима Хрептовича, Константина Тышкевича и других, пейзажей Минска и других работ.

 
Теги: Минск
 
 
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