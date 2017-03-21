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Изобретена автоматическая мишень для дартса, вычисляющая траекторию полета дротика

22.03.2017 15:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Бывший инженер NASA, а ныне блогер Марк Робер создал автоматическую мишень для дартса, которая отслеживает движения дротика и не позволяет игроку промахнуться. Об этом сообщает Gizmodo.

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На создание изобретения у Робера и его команды разработчиков ушло три года. Система включает компьютер с шестью камерами слежения за движением игроков, а также дротики, оснащенные инфракрасными отражателями.

В ролике Робер рассказывает о двух главных деталях проекта — системе отслеживания дротика в пространстве, а также механизму быстрого перемещения мишени.

До момента попадания дротика в цель система способна множество раз скорректировать вычисления. По словам разработчика, прогнозирование занимает всего 0,2 секунды. Разумеется, дротик должен лететь хотя бы приблизительно в направлении мишени.

«Если вы настолько пьяны, что после броска дротик улетает в другую сторону паба, то очевидно, что эта мишень не поможет вам в игре», — подводит итог издание.

 
 
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Бывший инженер NASA, а ныне блогер Марк Робер создал автоматическую мишень для дартса, которая отслеживает движения дротика и не позволяет игроку промахнуться. Об...

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