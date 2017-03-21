Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе «Евровидение-2017». Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская.



Фото: Максим Ли/Первый канал

Об участии Юлии Самойловой в музыкальном конкурсе в Киеве стало известно 12 марта. Певица была выбрана «Первым каналом».

Во вторник, 14 марта, советник главы МВД Украины Антон Геращенко выступил против участия Самойловой в «Евровидении». Свою инициативу он объяснил тем, что в 2015 году россиянка выступала на концерте в Крыму. На полуостров, по информации советника главы МВД, певица въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.

Комментируя эту информацию, исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд заявил , что решение об участии в конкурсе Юлии Самойловой должен принять Киев.

«Мы полностью уважаем и понимаем законы Украины, но со стороны Европейского вещательного союза (ЕВС, является организатором конкурса. — Прим. ред.) у нас нет никаких возражений к российской делегации и не видим нарушений с их стороны. Мы хотим, чтобы все страны принимали участие, но это решение украинской власти, и мы будем его уважать», — подчеркнул он.

Юлия Самойлова родилась в 1989 году в автономной Республике Коми. С детства исполнительница имеет инвалидность I группы — у нее спинальная амиотрофия Верднинга-Гофмана — и передвигается в инвалидной коляске. В феврале 2014-го певица приняла участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи, исполнив там песню «Вместе». За год до этого она была финалисткой третьего сезона проекта «Фактор А».