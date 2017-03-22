﻿﻿ Выше прежнего в полтора раза. В Бресте строят новое колесо обозрения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Выше прежнего в полтора раза. В Бресте строят новое колесо обозрения

23.03.2017 08:45 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

21 марта в городской парк приехала вторая машина из Волгограда с элементами конструкции будущего колеса обозрения. Первая партия выгружена еще в феврале. Части 40-метрового аттракциона будут транспортироваться в Брест на протяжении двух месяцев, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Николай Чеберкус

На данный момент в парке полным ходом идет подготовка площадки для колеса обозрения. Ориентировочно уже во второй половине мая брестские и волгоградские специалисты приступят к его монтажу.

— Пока идем по графику. Компания-поставщик «Волгоградские аттракционы» заверила, что уже к 1 июля колесо обозрения будет работать. За монтажом ежедневно будут следить представители «Госпромнадзора», поскольку это объект повышенной опасности, — рассказывает главный инженер БКУП «Парк культуры и отдыха» Александр Ионов.

Видео: Вечерний Брест

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Новое колесо обозрения будет выше прежнего практически в полтора раза (старое колесо обозрения было высотой 26 м, новое — 40 м). В Бресте устанавливается такой же аттракцион, который волгоградская фирма установила в городе Набережные Челны. Как рассказал Александр Ионов, колесо будет удивлять не только высотой, но и красивой иллюминацией в вечернее время: оно будет оснащено светодиодной подсветкой.

Вместимость нового аттракциона — 96 человек. Колесо обозрения будет оснащено 20 кабинками разных типов: закрытые (застекленные), полузакрытые (с высокой защитной «стенкой»), экстремальные (открытые сиденья) и семейные (вместительные закрытые кабинки).

Новое колесо будет приводиться в действие четырьмя двигателями. Кроме этого, в качестве дополнительной страховки в экстренных случаях предусмотрен дизельный генератор. Он сможет запустить аттракцион в случае аварийного отключения основного источника питания. В Беларуси новый аттракцион по высоте будет уступать только столичному колесу обозрения.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Части 40-метрового аттракциона будут транспортироваться в Брест на протяжении двух месяцев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Умер эстонский актер Лембит Ульфсак, сыгравший профессора Паганеля "В поисках капитана Гранта"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика