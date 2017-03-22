21 марта в городской парк приехала вторая машина из Волгограда с элементами конструкции будущего колеса обозрения. Первая партия выгружена еще в феврале. Части 40-метрового аттракциона будут транспортироваться в Брест на протяжении двух месяцев, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Николай Чеберкус

На данный момент в парке полным ходом идет подготовка площадки для колеса обозрения. Ориентировочно уже во второй половине мая брестские и волгоградские специалисты приступят к его монтажу.

— Пока идем по графику. Компания-поставщик «Волгоградские аттракционы» заверила, что уже к 1 июля колесо обозрения будет работать. За монтажом ежедневно будут следить представители «Госпромнадзора», поскольку это объект повышенной опасности, — рассказывает главный инженер БКУП «Парк культуры и отдыха» Александр Ионов.

Видео: Вечерний Брест

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Новое колесо обозрения будет выше прежнего практически в полтора раза (старое колесо обозрения было высотой 26 м, новое — 40 м). В Бресте устанавливается такой же аттракцион, который волгоградская фирма установила в городе Набережные Челны. Как рассказал Александр Ионов, колесо будет удивлять не только высотой, но и красивой иллюминацией в вечернее время: оно будет оснащено светодиодной подсветкой.

Вместимость нового аттракциона — 96 человек. Колесо обозрения будет оснащено 20 кабинками разных типов: закрытые (застекленные), полузакрытые (с высокой защитной «стенкой»), экстремальные (открытые сиденья) и семейные (вместительные закрытые кабинки).

Новое колесо будет приводиться в действие четырьмя двигателями. Кроме этого, в качестве дополнительной страховки в экстренных случаях предусмотрен дизельный генератор. Он сможет запустить аттракцион в случае аварийного отключения основного источника питания. В Беларуси новый аттракцион по высоте будет уступать только столичному колесу обозрения.