Детеныш появился на свет в вольере на «зимней квартире», где лебеди пережидают холодное время года. Как отмечают специалисты, эти птицы крайне редко размножаются в неволе, поэтому прибавление в лебяжьей стае стало очень приятным событием для сотрудников гомельского дворцово-паркового ансамбля.





За последние 11 лет здесь появился на свет лишь один птенец лебедя.

Малыш получил имя «Поўжык», что на одном из белорусских наречий обозначает непоседа или баловник. Родился он 18 марта, примерно спустя пять недель после того, как его родители соорудили в вольере гнездо для кладки яиц. Есть надежда, что это не последний новорожденный в лебяжьем вольере, потому что сейчас в гнезде лежит еще три яйца. Как правило, первый приплод у лебедей составляет один-два птенца. Следующие потомства должны быть у них уже в большем количестве

Пока Поўжык в полной мере соответствует сказочному понятию «гадкий утенок». Он коричневато-серого цвета и совсем не красавец. Грациозным и черным он должен стать только на следующий год после очередной линьки.

В знаменитом Лебяжьем пруду гомельского парка летом плавает около десяти этих красивых птиц — белых и черных. Сокровенная мечта сотрудников историко-культурного учреждения — иметь две стаи по 11−12 птиц.