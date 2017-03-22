На Vimeo режиссёр-студент Барри Фонг выложил собственный мэшап из финала фильма «Изгой-один» и начала картины «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Склеилось, как будто так и было.

«Rogue One» Spliced with «A New Hope» v.2 from Barre Fong on Vimeo .

В обсуждении на социальном новостном сайте Reddit многие удивились, что фрагменты так хорошо смотрятся в монтаже, хотя по идее не должны — и пленка другая, и эффекты. Остальные вопрошают, зачем Лорд Вейдер отправляет несчастных штурмовиков в коридоры звездолета повстанцев, если он может сам туда зайти и убить всех легко и непринужденно.

Напомним, что в начале марта журналист из Лос-Анджелеса опубликовал возможный спойлер первых слов Люка Скайуокера в новом фильме «Звездные войны: Последний джедай» и пошатнул устои фанатской теории о том, что персонаж Рэй, открывшая в себе силу, — дочь Люка. Некоторые фанаты считают, что джедай, обладающий возможностью читать мысли, не мог не понять, что перед ним его дочь.

Фильм выйдет на экраны 14 апреля 2017 года.