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Комики притворились дуэтом силачей. Их позвали на семь телешоу
23.03.2017 10:44 — Новости Культуры | Tut.by
Американские комики Джо Пикетт и Ник Прайер
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Пикетт и Прайер разослали телеканалам пресс-релизы от имени силачей Чопа и Стила, в которых сообщалось, что они участвовали в шоу Americaʼs Got Talent, а сейчас находятся в благотворительном туре и хотят показать свои умения телезрителям.
Хотя комики и не предоставили никаких доказательств существования Чопа и Стила, их
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Американские комики Джо Пикетт и Ник Прайер притворились дуэтом силачей и попали в прямые эфиры семи утренних телешоу. В студиях они дрались теннисными ракетками,...
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