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Комики притворились дуэтом силачей. Их позвали на семь телешоу

23.03.2017 10:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американские комики Джо Пикетт и Ник Прайер притворились дуэтом силачей и попали в прямые эфиры семи утренних телешоу. В студиях они дрались теннисными ракетками, топтали плетеные корзинки, кидались ветками и поднимали друг друга.

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Пикетт и Прайер разослали телеканалам пресс-релизы от имени силачей Чопа и Стила, в которых сообщалось, что они участвовали в шоу Americaʼs Got Talent, а сейчас находятся в благотворительном туре и хотят показать свои умения телезрителям.

Хотя комики и не предоставили никаких доказательств существования Чопа и Стила, их пригласили на семь каналов, вещающих в небольших городах Пенсильвании, Северной Дакоты и Висконсина.

 
 
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Американские комики Джо Пикетт и Ник Прайер притворились дуэтом силачей и попали в прямые эфиры семи утренних телешоу. В студиях они дрались теннисными ракетками,...

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