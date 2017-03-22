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Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году
23.03.2017 11:04 — Новости Культуры | Tut.by
Певица Юлия Самойлова, которая должна была представить Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», примет участие в соревновании в следующем году. Как
«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в „Евровидении“, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», — заявили в пресс-службе телеканала.
Эту информацию ТАСС также подтвердили в компании ВГТРК, которая принимает решение о том, кто представляет Россию на «Евровидении».
Напомним, что Служба безопасности Украины
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Певица Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году в том случае, если не попадет в этом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.
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