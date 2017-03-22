Певица Юлия Самойлова, которая должна была представить Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», примет участие в соревновании в следующем году. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе российского Первого канала.



Фото: Максим Ли/Первый канал

«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в „Евровидении“, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», — заявили в пресс-службе телеканала.

Эту информацию ТАСС также подтвердили в компании ВГТРК, которая принимает решение о том, кто представляет Россию на «Евровидении».

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой на 3 года въезд в страну. В 2015 году россиянка выступала на концерте в Крыму. По информации МВД Украины, певица въехала на полуостров со стороны России. Этим Самойлова нарушила украинское законодательство.