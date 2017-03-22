﻿ Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году

23.03.2017 11:04 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Певица Юлия Самойлова, которая должна была представить Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», примет участие в соревновании в следующем году. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе российского Первого канала.


Фото: Максим Ли/Первый канал

«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в „Евровидении“, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», — заявили в пресс-службе телеканала.

Эту информацию ТАСС также подтвердили в компании ВГТРК, которая принимает решение о том, кто представляет Россию на «Евровидении».

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой на 3 года въезд в страну. В 2015 году россиянка выступала на концерте в Крыму. По информации МВД Украины, певица въехала на полуостров со стороны России. Этим Самойлова нарушила украинское законодательство.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году в том случае, если не попадет в этом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Комики притворились дуэтом силачей. Их позвали на семь телешоу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика