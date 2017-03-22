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Фанаты предложили представить от РФ на "Евровидении" пустую сцену

23.03.2017 11:47 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Российский клуб фанатов "Евровидения" OGAE предложил исполнить песню Юлии Самойловой на конкурсе при помощи бэк-вокала и пустой сцены, сообщается в открытом письме фан-клуба.

Российской участнице "Евровидения-2017" Юлии Самойловой запретили въезд на территорию Украины за ее выступление в Крыму в 2015 году. Ряд российских политиков и артистов уже предложили бойкотировать конкурс, однако фанаты предлагают все равно участвовать в "Евровидении".

Фанаты предложили представить от РФ на "Евровидении" пустую сцену
© AFP/ Сергей Супинский
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"К сожалению, в связи с политическими инсинуациями, Юлии было отказано во въезде на территорию Украины, и есть вероятность, что это решение останется без изменений до момента проведения этого мероприятия. Однако запрет на въезд для участника и не означает автоматического снятия страны-участницы с конкурса. Российская песня выбрана и должна быть исполнена перед европейским зрителем", — уверены в фан-клубе.

Как указано в открытом письме OGAE, ничто не сможет так подчеркнуть "существующее несоответствие текущей украинской позиции тем идеалам многообразия и инклюзивности, которые были заявлены в девизе конкурса этого года "Celebrate diversity", чем исполнение российской песни при пустой сцене".

"Правила конкурса позволяют использовать бэк-вокал во время выступления, само изображение исполнительницы можно будет пустить в записи на цифровых экранах", — отметили в клубе.

Отказ от участия в "Евровидении", уверены в OGAE, будет свидетельствовать о том, что страна "идет на поводу у конъюнктурных игр принимающей стороны".

"Пока есть возможности, чтобы голос Юлии был услышан, мы должны их использовать", — отметили в письме.

Сеть клубов OGAE была основана в 1984 году и объединяет фанатов "Евровидения" в 40 странах мира. Организации регулярно участвуют в подготовке и проведении конкурса, а также реализуют собственные проекты.

 
Теги: Минск
 
 
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Как уверены члены клуба OGAE в России, запрет на въезд для участника "Евровидения" в страну не означает его снятия с конкурса.

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