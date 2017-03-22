Агентство « Минск-Новости » опубликовало большое интервью с ректором Белорусской государственной академии искусств Михаилом Борозной. В нем он рассказал в том числе о своем отношении к граффити, которых в последние годы в столице появляется все больше.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ректору задали вопрос, нравятся ли ему граффити, которыми расцвел Минск.

«Не нравятся. И не только потому, что мне хочется продвигать своих художников и школу монументального искусства Беларуси, одну из самых лучших в Европе на сегодня», — сказал Борозна.

По его словам, просто можно было бы сделать то, что отвечало бы ментальности населения.

«Все мы против серых красок и уныния, но нужно сто раз подумать, посмотреть, не разрушает ли то же граффити культурный ландшафт, не вредит ли это душевному состоянию граждан», — добавил ректор.