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"Не нравится". Ректор академии искусств высказался о минских граффити

23.03.2017 12:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Агентство «Минск-Новости» опубликовало большое интервью с ректором Белорусской государственной академии искусств Михаилом Борозной. В нем он рассказал в том числе о своем отношении к граффити, которых в последние годы в столице появляется все больше.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ректору задали вопрос, нравятся ли ему граффити, которыми расцвел Минск.

«Не нравятся. И не только потому, что мне хочется продвигать своих художников и школу монументального искусства Беларуси, одну из самых лучших в Европе на сегодня», — сказал Борозна.

По его словам, просто можно было бы сделать то, что отвечало бы ментальности населения.

«Все мы против серых красок и уныния, но нужно сто раз подумать, посмотреть, не разрушает ли то же граффити культурный ландшафт, не вредит ли это душевному состоянию граждан», — добавил ректор.

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, просто можно было бы сделать то, что отвечало бы ментальности населения.

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