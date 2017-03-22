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"Не нравится". Ректор академии искусств высказался о минских граффити
23.03.2017 12:11 — Новости Культуры | Tut.by
Агентство «
Ректору задали вопрос, нравятся ли ему граффити, которыми расцвел Минск.
«Не нравятся. И не только потому, что мне хочется продвигать своих художников и школу монументального искусства Беларуси, одну из самых лучших в Европе на сегодня», — сказал Борозна.
По его словам, просто можно было бы сделать то, что отвечало бы ментальности населения.
«Все мы против серых красок и уныния, но нужно сто раз подумать, посмотреть, не разрушает ли то же граффити культурный ландшафт, не вредит ли это душевному состоянию граждан», — добавил ректор.
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По его словам, просто можно было бы сделать то, что отвечало бы ментальности населения.
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