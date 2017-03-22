Весенний обряд Сороки в Кировском районе Могилевской области очень популярен — каждый год 22 марта во многих деревнях местные жители пекут из теста жаворонков, которые символизируют прилет птиц. Считается, что в этот день на родину из теплых краев возвращается «сорак выраяў» — обитатели многочисленных зимовок. И те, кому удастся насчитать сорок стай гусей либо журавлей, непременно обретут счастье.





— Ну вось, цяпер сапраўдная вясна прыйшла, — удовлетворенно отмечает Екатерина Григорьева из деревни Чигиринка и гостеприимно приглашает всех к столу, накрытому в местном клубе. На огромном блюде красуется выпечка в виде жаворонков и нехитрая снедь — кровянка, капуста, шкварки, рыба.

— Раней жа як было? Збіраліся разам, прыносілі з сабою, у каго што есць, і святкавалі Саракі, — вспоминает женщина.

Полвека назад на праздник ее мать вставала затемно, чтобы поставить тесто и с утра отправить в печь сдобных жаворонков. Екатерина Николаевна говорит, что рецепт был простой — молоко, яйца, сахар, дрожжи, мука. Птички скручивались косичкой, для глаз использовалась сушеная черника. А в тесто непременно добавлялась сороковка — двадцатикопеечная советская монета. Считалось, что девушка, которой попадется жаворонок с сюрпризом, до конца года непременно выйдет замуж. Семейный рецепт выпечки Екатерина Григорьева бережно хранит до сих пор, только вот чернику заменяет изюмом.





78-летняя жительница Чигиринки Галина Юхновец вспоминает, что ее муж на Сороки с самого утра выводил во двор детей, которые должны были перекинуть через хату 40 палочек. Говорит, что это — обряд на удачу. Ну, и чтобы детям повезло в предстоящем году найти птичьи гнезда и собрать как можно больше яиц. Вообще же на Сороки развлечений у детворы было предостаточно: они и узлы на веревках вязали, и хороводы водили, и носили по улицам печеных жаворонков, призывая настоящих птиц поскорее вернуться в родные края. В общем, по хатам без дела никто не сидел.

Юноши и девушки, по воспоминаниям женщин, повязывали на березу яркие ленточки как символ начала периода сватовства. И устраивали катания на качелях, которые крепили на деревьях. Качели на Сороки именовали гуталерами.









— Так і казалі: пойдзем на гуталеры. Толькі ў гэты дзень іх так называлі, — говорят участницы праздника.

Сейчас, по словам женщин, старый обряд почти забыт, но некоторые его фрагменты они охотно демонстрируют. Кто-то приносит крепкую веревку, и под переливы гармошки селяне отправляются в ближайший березняк, чтобы соорудить гуталеры. С собой прихватывают домотканый половик, который расстилают на пригорке. Скатиться по нему вниз — еще одна традиция на Сороки. Женщины говорят, что так они прокладывают дорогу птицам, которые должны вернуться домой.





























В деревне Чигиринка около 400 жителей, молодежи не так много — парни и девушки после школы разъезжаются по городам. Поэтому передавать старинный обряд встречи птиц особо и некому. Последние его носительницы по крупицам восстанавливают детские воспоминания и наперебой рассказывают, что на Сороки их родители всегда выводили домашний скот на водопой. Сперва умывался глава семейства, а потом из криницы поил коров, лошадей, овец. Считалось, что тогда животные будут послушными и здоровыми. А еще на Сороки обязательно высаживали помидоры.





— Цяпліц тады не было, але ж ураджай добры збіралі, — рассказывает Екатерина Николаевна.

По ее словам, теплые Сороки — к ранней весне. Ну, а если ночью грянут морозы, то будет еще сорок заморозков.

— Сення цепла, хоць і сонца няма. Значыць, вясна ужо блізка.





Праздничное застолье — обязательная часть праздника. Первыми жаворонками из теста лакомились утром, в кругу семьи. Ну, а ближе к вечеру взрослые собирались в хате, пели песни, ужинали и поздравляли друг друга с настоящим, а не календарным, окончанием зимы.