МИНСК, 23 мар — Sputnik. 25 марта зрители телеканала НТВ познакомятся с новыми конкурсантами международного вокального конкурса "Ты супер!", поддержать 16-летнюю Анастасию Кравченю из республики Беларусь приехал ее соотечественник, шоумен Вадим Галыгин.

Девочка очень нервничала перед выступлением, потому что больше года не пела. Вынужденный перерыв случился после того, как у Насти не стало бабушки — единственного родного для нее человека. Галыгин подарил Насте букет цветов и в своей легкой непринужденной манере комедийный актер заставил конкурсантку улыбнуться.

"Прекрасно, что ты пела на белорусском языке. Это такой же певучий, глубокий и древний язык, как санскрит!" — сказал Галыгин.

Зная, что немногие в зале понимают по-белорусски, Галыгин сказал девушке искренние пожелания на родном языке, которые предназначены только ей, а также подсказал, как выиграть музыкальный конкурс.

Ранее Настя Кравченя вместе с еще одним участником шоу "Ты супер!" Владом Лоскутовым из Казахстана побывали в гостях у Sputnik где попробовали себя в качестве радиоведущих.

Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, 25 марта, в 20:00 на телеканале НТВ и из прямой трансляции на сайтах Sputnik. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оставшихся без попечения родителей, из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Дарья Чернова уже выступила в конкурсе — ее выступление можно увидеть по ссылке .