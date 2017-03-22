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Живое и опасное

23.03.2017 — Новости Культуры | Вечерний Минск  
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Любите масштабное голливудское кино про пришельцев с обилием действующих персонажей? Без ума от ярких визуальных эффектов и громких взрывов? Тогда картина шведского кудесника экрана Даниэля Эспиносы«Живое» точно не для вас. Здесь все довольно скупо, камерно, зато атмосферно. Шесть членов исследовательской команды отправляются с международной космической станции к Марсу с целью изучения найденного на Красной планете биообразца. Астронавты предполагают, что объект поможет доказать им существование жизни на других планетах(или как минимум на Марсе) , что означало бы удивительный прорыв в истории освоения космоса. Догадки астронавтов подтверждаются, когда они обнаруживают у инопланетного образца явные признаки жизни. Жаль только, что жизнь эта едва ли порадует своим существованием исследователей и замершее в ожидании сенсации человечество.

Создатели не скрывали, что во время работы над картиной они вдохновлялись классикой фантастических ужасов — «Чужим» Ридли Скотта. И трейлеры, которые традиционно предваряют премьеру фильма, вызывают устойчивые ассоциации как раз с историей космических страданий Эллен Рипли, героини Сигурни Уивер. Правда, ужасных монстров, как в«Чужом», в ленте Эспиносы, скорее всего, ожидать не стоит. А вот нагнетания обстановки в замкнутом пространстве космической станции, переживаний героев, стоящих перед непростым выбором — пожертвовать собой и спасти человечество либо рискнуть, вернуться на Землю и, возможно, обречь планету на быструю гибель, — всего этого в«Живом» в избытке.

Да и актерский ансамбль подобрался что надо. И, между прочим, весьма интернациональный: американец Джейк Джилленхол, канадец Райан Рейнольдс, англичанин Эрион Бакаре, шведка Ребекка Фергюсон, японец Хироюки Санада и урожденная белоруска Ольга Дыховичная.

Занятнее всего то, что уже в середине мая на минские экраны пожалует сам«Чужой». Точнее, его очередная предыстория под заголовком«Чужой. Завет“, снятая неувядающим 79-летним маэстро Ридли Скоттом. И вот там-то инопланетные монстры проявят себя во всем своем безобразии.

Автор: Алексей ЮРЧЕНКО
 
 
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Сегодня кинотеатры Минска порадуют публику свеженьким фантастическим триллером

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