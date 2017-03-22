Цифровой художник Хусейн Сахин (Hüseyin Şahin) из Турции с помощью фотошопа и других графических инструментов с конца 2015 года превращает несколько изображений в коллажи из технологий, природы и человечества.

На инстаграм Сахина, в котором он публикует новые коллажи, подписано более 50 тысяч человек.



«Пустынный океан»



«Кто хотел бы жить в таком доме?»



«Привет, черепашка»



«Время и место»



«Чистилище»



«Не бойся!»



«Остров скорпиона»



«Вот так!»



«Орел-самолет»



«Планета Пляж»