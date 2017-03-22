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"Орел-самолет", "планета-пляж" и "чистилище". Художник создает коллажи из настоящих фотографий
23.03.2017 16:35 — Новости Культуры | Tut.by
Цифровой художник Хусейн Сахин (Hüseyin Şahin) из Турции с помощью фотошопа и других графических инструментов с конца 2015 года превращает несколько изображений в коллажи из технологий, природы и человечества.
На инстаграм Сахина, в котором он публикует новые коллажи, подписано более 50 тысяч человек.
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Цифровой художник Хусейн Сахин (Hüseyin Şahin) из Турции с помощью фотошопа и других графических инструментов с конца 2015 года превращает несколько изображений в...
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