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"Орел-самолет", "планета-пляж" и "чистилище". Художник создает коллажи из настоящих фотографий

23.03.2017 16:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Цифровой художник Хусейн Сахин (Hüseyin Şahin) из Турции с помощью фотошопа и других графических инструментов с конца 2015 года превращает несколько изображений в коллажи из технологий, природы и человечества.

На инстаграм Сахина, в котором он публикует новые коллажи, подписано более 50 тысяч человек.


«Пустынный океан»

«Кто хотел бы жить в таком доме?»

«Привет, черепашка»

«Время и место»

«Чистилище»

«Не бойся!»

«Остров скорпиона»

«Вот так!»

«Орел-самолет»

«Планета Пляж»
 
 
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Цифровой художник Хусейн Сахин (Hüseyin Şahin) из Турции с помощью фотошопа и других графических инструментов с конца 2015 года превращает несколько изображений в...

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