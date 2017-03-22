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Музыкальные критики назвали лучшие белорусские альбомы

23.03.2017 17:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Лучшими белорусскими альбомами года были признаны записи групп "Петли Пристрастия" и "Шума", а также исполнитель Лявон Вольский.

Музыкальные критики назвали лучшие белорусские альбомы
© Фото: PR НТВ
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Музыкальные награды портала Experty.by вручают по итогам голосования белорусских и иностранных критиков с 2009 года.

Среди выпущенных в 2016 году белорусских пластинок больше всех наград получил альбом "Мода и облака" группы "Петля пристрастия" — в номинациях "Альбом года", "Лучший рок-альбом", "Приз штатных экспертов" и "Приз большого жюри".

Три награды получила группа Shuma за альбом "Сонца" — как лучший инди-поп/электронный альбом, лучший фолк-альбом, а также музыканты были удостоены Приза иностранных экспертов.

Получил награды также Лявон Вольский — в номинациях за белорусскоязычный альбом и на приз народных экспертов. Также были удостоены группы IOWA и Nebulae Come Sweet.

В разные годы награды получали группы "Серебряная свадьба", Re1ikt, Akute и ряд других.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего наград получила группа "Петля пристрастия" за альбом "Мода и облака".

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