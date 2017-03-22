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Рига, Тель-Авив и Амстердам. Группа NAVIBAND отправляется в промотур к "Евровидению"

23.03.2017 17:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Группа NAVIBAND, представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2017», отправляется в промотур, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, 25−26 марта NAVIBAND и съемочная группа Белтелерадиокомпании примут участие в pre-party «Евровидения» в Риге. Традиционно вечеринка, организованная фанатами популярного песенного конкурса, становится одной из первых, где конкурсанты из разных стран могут познакомиться, а также пообщаться с журналистами международных СМИ.

Затем 3−6 апреля Артем Лукьяненко и Ксения Жук отправятся в Тель-Авив, где также на промомероприятии представят песню «Гісторыя майго жыцця».

А уже 7−9 апреля NAVIBAND и съемочная группа Агентства теленовостей будут в Амстердаме, где примут участие в традиционном «Концерте Евровидение». Крупное европейское промомероприятие в Нидерландах пройдет уже в девятый раз. Вечеринка в Амстердаме считается самым большим промособытием в преддверии «Евровидения».

Финал международного конкурса песни «Евровидение-2017» состоится в Киеве 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая. Группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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Группа NAVIBAND, представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2017", отправляется в промотур, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

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