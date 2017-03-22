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ЕВС предложил России транслировать выступление Самойловой в Киев

23.03.2017 17:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз предложил российскому Первому каналу организовать выступление Юлии Самойловой на "Евровидении-2017" в режиме онлайн, сообщили вечером в четверг в пресс-службе ЕВС.

ЕВС предложил России транслировать выступление Самойловой в Киев
© Sputnik Алексей Филиппов
Участнице "Евровидения" Самойловой запретили въезд в Украину

Российской участнице "Евровидения" Самойловой запрещен въезд в Украину в связи с тем, что в 2015-м году она выступала в Крыму. Ранее ЕВС уже заявлял о том, что глубоко разочарован подобным решением, а также надеется обеспечить участие всех конкурсантов в "Евровидении".

"Принимая во внимание, что этот запрет может быть оставлен в силе украинскими властями, а также в целях поддержания неполитического характера "Евровидения", ЕВС упорно трудился, чтобы найти решение этой ситуации и принял беспрецедентное решение. ЕВС предлагает Первому каналу возможность для Юлии (Самойловой — Sputnik) по-прежнему участвовать в конкурсе в этом году, исполняя песню в прямом эфире полуфинала по спутниковой связи", — сообщили в пресс-службе ЕВС.

В союзе отметили, что подобного в 60-летней истории конкурса еще не было, однако организаторы хотят обеспечить полный доступ всех 43-х артистов к конкурсу.

Также в ЕВС выразили надежду, что Самойлова сможет лично выступить в Киеве на "Евровидении-2017" — по этому вопросу между Украиной и ЕВС продолжается диалог

 
Теги: Минск
 
 
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Подобных прецедентов в истории "Евровидения" еще не было, отметили в Европейском вещательном союзе.

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ЕВС предложил организовать трансляцию выступления Самойловой в прямом эфире "Евровидения"
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