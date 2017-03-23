Совсем недавно давно Александр Лукашенко поручил отразить в новых школьных учебниках становление белорусской государственности. "Нужно прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм разумный", — сказал президент.

Такое мнение белорусский лидер высказал после того, как ознакомился с результатами научного исследования — "Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX — XVIII веках".

Корреспондент Sputnik пообщался с заведующей Центра археологии и древней истории Института истории НАН Беларуси Ольгой Левко, которая является автором данной работы.



археолог Ольга Левко

— Почему мы можем говорить об истоках белорусской государственности, начиная с IX века?

— Как раз в этот период происходит переход от одной стадии развития общества к другой. Это означает переход от племенного состояния к стадии формирования государственных структур. В исторической науке до сих пор называются два центра в Восточной Европе, где происходили процессы формирования государственности: Новгород и Киев. Новгородчина обозначена на карте как область словен, а Киевщина как область полян, т.е. там уже были какие-то славянские территориальные образовании. Полоцк из данных процессов исключен, о нем не говорят. Ряд научных исследований отводит Полоцку статус вторичного центра.

Некоторые исследователи даже утверждают, что на тот момент в нем еще не было условий для перехода к новой ступени развития. При этом замалчивается тот факт, что Полоцк стоял на важной магистрали — Западной Двине. Славянское население вокруг Полоцка также на карте не указано. Но для этого времени известно о существовании "полочан". Кто это были? Летописи содержат сведения о том, что первыми обитателями в Полоцке были кривичи, а у полочан был язык "словенским". Видимо к IX в. здесь установилась территориально-племенное образование полиэтнического населения, в котором преимущество было за славянами и называлась это сообщество "полочане".



© Sputnik Константин Чалабов Открытие памятного знака "Княжий камень" на Рюриковом городище

Относительно Новгорода, сейчас никто уже не оспаривает, что туда был призван Рюрик именно для урегулирования вопросов управления. Но неизвестно насколько его государственный опыт был новаторским для тех племен, которыми он был призван.

— Которую вообще роль сыграл Рюрик в этих процессах?

— Точных сведений кем был тот самый Рюрик, то ли скандинав, то ли выходец из западнославянских земель. Консенсуса в научной среде по поводу того, что он принес нового из политической культуры на Новгородские земли, какую лично роль при формировании власти сыграл, на данный момент нет.



© Sputnik Александр Демьянчук Викинги оставили в Беларуси крупный торговый форпост

Далее наше внимание обращается в сторону Киева, куда в 882 году преемник Рюрика князь Олег движется через территорию смоленских кривичей. На этом пути возникает Гнездово, которое становится связующим звеном "из варяг в греки" между Новгородом и Киевом. Когда Олег прибывает в Киев, там уже обосновались Аскольд и Дир. Согласно историческим сведениям они двигались с севера в сторону Византии, но на своем пути увидели приятный город, этим местом оказался Киев. На тот момент — это был центр славянского племени полян.

В тот самый момент на Новгородских землях словен было два центра: на Ладоге и на "Рюриковом городище", около Новгорода, так как его самого как города тогда не существовало. Новгород появляется только с Х века.

— Как случилось, что Полоцку отводили только вторичную роль?

— В конце 30-х годов ХХ века была создана концепция Древнерусского государства смысл ее в том, что огромному Советскому Союзу в стародавние времена предшествовала такая же огромная, поглотившая все племена Киевская Русь.

Почему Полоцк ничем не уступал Киеву и Новгороду читайте на белорусском Sputnik>>