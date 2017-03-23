﻿ РФ отказалась транслировать выступление Самойловой на "Евровидении". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

РФ отказалась транслировать выступление Самойловой на "Евровидении"

24.03.2017 08:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Российский Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза (ЕВС) по организации онлайн-трансляции выступления российской участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой в рамках конкурса.

РФ отказалась транслировать выступление Самойловой на "Евровидении"
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Киев против дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"

Служба безопасности Украины в среду приняла решение запретить въезд Самойловой в страну на три года. В четверг стало известно о предложении ЕВС провести прямую трансляцию выступления российской певицы на конкурсе ввиду запрета для артистки на посещение Украины.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения", — сообщили в эфире Первого канала.

Как отметили на российском телеканале, ЕВС "не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом".

"По правилам "Евровидения", страна-вещатель должна обеспечить всем участникам "возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия". "Таким образом отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса", — отметили на Первом канале.

Ряд российских политиков и артистов уже выступили с инициативой бойкотировать "Евровидение" из-за решения Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что "решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, это наносит удар по престижу "Евровидения".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский вещательный союз предлагал Юлии Самойловой выступить на "Евровидении-2017" дистанционно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Белорусская государственность формировалась без норманнского влияния
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика