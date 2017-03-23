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РФ отказалась транслировать выступление Самойловой на "Евровидении"
24.03.2017 08:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Российский Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза (ЕВС) по организации онлайн-трансляции выступления российской участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой в рамках конкурса.
© Sputnik/ Алексей Филиппов
"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения", — сообщили в эфире Первого канала.
Как отметили на российском телеканале, ЕВС "не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом".
"По правилам "Евровидения", страна-вещатель должна обеспечить всем участникам "возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия". "Таким образом отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса", — отметили на Первом канале.
Ряд российских политиков и артистов уже выступили с инициативой бойкотировать "Евровидение" из-за решения Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что "решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, это наносит удар по престижу "Евровидения".
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Европейский вещательный союз предлагал Юлии Самойловой выступить на "Евровидении-2017" дистанционно.
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