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Стали известны обстоятельства смерти Чака Берри

24.03.2017 09:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Смерть музыканта Чака Берри наступила от естественных причин. Об этом сообщил новостной ресурс TMZ, который получил в свое распоряжение запись телефонного звонка в службу спасения 911 человека, который первым обнаружил 90-летнего гитариста в его доме в штате Миссури.


Фото: Reuters

Звонивший, отвечая на вопросы диспетчера, сообщил, что речь идет о Чаке Берри, который потерял сознание и едва дышит. Кроме того, сразу было принято решение вызвать карету скорой помощи, а потом наряд полиции. Диспетчер передала инструкции, как правильно делать искусственное дыхание и другие процедуры, призванные привести человека в сознание и спасти ему жизнь.

Музыкант умер буквально через несколько минут после завершения звонка.

Как сообщало Управление полиции округа Сент-Чарльз (штат Миссури), певец и гитарист потерял сознание у себя дома, однако точная причина смерти пока не разглашается. Оно передали просьбу семьи покойного уважать право родных и близких на неприкосновенность личной жизни.

Берри стал одним из первых музыкантов, чье имя было увековечено в Зале славы рок-н-ролла, открывшемся в Кливленде (штат Огайо) в 1986 году. По версии журнала Rolling Stone, песня Берри «Johnny B. Goode» (1958) является лучшей гитарной композицией всех времен. Чак был удостоен премии «Грэмми» за особый вклад в музыку и развитие индустрии звукозаписи.

 
 
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Смерть музыканта Чака Берри наступила от естественных причин. Об этом сообщил в четверг новостной ресурс TMZ, который получил в свое распоряжение запись...

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