В Нидерландах открылась студия йоги, максимально приближенная к природе. Точнее, даже не студия, а амбар, потому что занятия проходят в хлеву среди козлят, которые помогают людям достичь нирваны странным способом — залезая на них и топчась по их спинам. Но даже если это не похоже на медленные расслабленные занятия, которые проходят в обычных студиях, это все равно остается йогой, уверяют хозяева козлят.

Публикация от GoatYogaAmsterdam (@goatyogaamsterdam) Мар 12 2017 в 1:05 PDT

Студия йоги с незамысловатым названием «Goat Yoga Amsterdam» («Козья йога Амстердам») предлагает именно то, о чем сообщает в названии — йогу, в которой принимают участие козы. Владельцы козлиной фермы неподалеку от столицы Голландии нашли необычное применение своим питомцам: они проводят занятия йогой в амбаре для животных, и козлята, запущенные в помещение, принимают в них непосредственное участие. Маленькие и относительно легкие, они залезают на лежащих посетителей и топчутся по ним, помогая расслабиться, пишет Independent.

Хозяева животных считают, что они не мешают, а наоборот, помогают расслабиться, поскольку общение и «обнимашки» с ними способствуют выделению окситоцина — так называемого гормона доверия.

Идея проводить уроки на ферме под Амстердамом появилась у учительницы йоги Бренды Бут после того, как женщина узнала о похожем месте в Орегоне. Дядя и тетя Бренды содержали козлиную ферму и были рады позволить племяннице проводить там занятия. Каждый посетитель перед началом выбирает себе «своего» козленка. Само занятие представляет собой набор несложных упражнений из хатха-йоги, преимущественно делающихся в лежачем положении. В это время любопытные и непугливые козлята залезают на людей, как на земляные возвышения, и тем самым делают им небольшой массаж. Бренда уверяет, что козы очень хорошо чувствуют настрой человека и ведут себя соответственно — от шума и бега до расслабленной медлительности.

Публикация от GoatYogaAmsterdam (@goatyogaamsterdam) Мар 16 2017 в 7:12 PDT

Возможно, групповое общение с животными действительно помогает расслабиться и довериться друг другу, а может быть, это из-за стадного чувства. В конце концов, после занятия все даже пахнут одинаково. Козами. Так что, как отмечает репортер Independent, душ принимать пред занятием не стоит.

И желающих пропитаться этим запахом очень много — очередь попасть на занятие в центр йоги из Орлеана, который дал идею Бренде, доходит до 900 человек. Женщина открыла свой деревенский клуб не так давно, но наверняка ее ожидает похожая популярность, так как на данный момент это единственное подобное место в Европе.