Вчера мы опубликовали выдержку из интервью агентства «Минск-Новости» с ректором Белорусской государственной академии искусств Михаилом Борозной, где он критически высказался о столичных граффити. Сегодня же в редакцию TUT.BY пришло письмо за его подписью, в котором он принес извинения читателям. Публикуем этот документ полностью.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Глубокоуважаемые читатели!

Хочу принести извинения за свое однозначное высказывание в интервью. Ни в коем случае не имел желания оскорбить кого-либо, тем более художников. Опубликованную в публикации роспись считаю одной из лучших в городе. Сам там часто бываю с друзьями и знакомыми. Граффити в Минске необходимо создавать в разы больше. Как развивать дальше эту удивительную и привлекательную среду искусства — пусть решает общественность, эксперты, в том числе студенты и выпускники творческих вузов.

Еще раз прошу меня извинить за неправильное по форме высказывание. Благодарю всех за все Ваши высказывания, в том числе и самые жестокие. Остаюсь непримиримым к самодеятельным росписям в виде лесных пейзажей, разукрашенным камням и пр.





Михаил Борозна подтвердил подлинность этого документа.