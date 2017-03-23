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"Не имел желания оскорбить". Ректор академии искусств извинился за свои слова о минских граффити
24.03.2017 11:45 — Новости Культуры | Tut.by
Вчера мы
Глубокоуважаемые читатели!
Хочу принести извинения за свое однозначное высказывание в интервью. Ни в коем случае не имел желания оскорбить кого-либо, тем более художников. Опубликованную в публикации роспись считаю одной из лучших в городе. Сам там часто бываю с друзьями и знакомыми. Граффити в Минске необходимо создавать в разы больше. Как развивать дальше эту удивительную и привлекательную среду искусства — пусть решает общественность, эксперты, в том числе студенты и выпускники творческих вузов.
Еще раз прошу меня извинить за неправильное по форме высказывание. Благодарю всех за все Ваши высказывания, в том числе и самые жестокие. Остаюсь непримиримым к самодеятельным росписям в виде лесных пейзажей, разукрашенным камням и пр.
Михаил Борозна подтвердил подлинность этого документа.
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В редакцию TUT.BY пришло письмо за подписью ректора, в котором он принес извинения читателям.
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