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Популярность важнее всего. Парень набил свой никнейм на ноге подруги, попросившей ее удивить

24.03.2017 11:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Девушка из США решила доверить выбор эскиза своей первой татуировки лучшему другу и была готова к разным сюрпризам. Но не к тому, что он воспользуется этой возможностью, чтобы получить больше подписчиков в социальных сетях.

18-летняя Элле Миллс захотела сделать первую в жизни татуировку и доверила это своему другу Тэвиану Палациосу. Чтобы этот опыт стал еще более интересным, девушка попросила его выбрать изображение, рассказала она Huffington Post. Элле знала, что результат может оказаться каким угодно, и была готова практически ко всему.

Тэвиан набил на ноге подруги свой никнейм в социальных сетях — в твиттере и инстаграме. Элле уже некоторое время вела блог, и на нее были подписаны несколько десятков тысяч человек. Друг решил, что они могут стать и его подписчиками.

 

Публикация от @tavianpalacios Мар 20 2017 в 1:32 PDT

«Я сказала своему другу удивить меня и выбрать первую татуировку, а он набил мне свой чертов никнейм», — написала Элле.

И идея сработала: записью девушки в твиттере поделились почти 7 тысяч раз, Тэвиан получил 2,5 тысячи подписчиков в инстаграме и «чертову кучу» в твиттере, рассказывает Элле. В качестве мести она планирует заставить его набить название своего канала на YouTube на своем теле. Судя по всему, на дружбе ребят это не сказалась. Тэвиан явно доволен произошедшим и хвастается своей работой в инстаграме, на который сейчас подписаны 3700 человек.

 
 
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Девушка из США решила доверить выбор эскиза своей первой татуировки лучшему другу и была готова к разным сюрпризам. Но не к тому, что он воспользуется этой...

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