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МЧС запустил мультсериал для детей о правилах безопасности
24.03.2017 14:47 — Новости Культуры | Tut.by
На Youtube-канале МЧС Беларуси
А персонаж Волк делает все наоборот и постоянно попадает в передряги, на своей шкуре испытывая опасные ситуации.
Детям объяснят, как безопасно «приготовить блинчики» и как позвонить спасателям в случае пожара, а также почему нельзя играть на подоконнике.
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В нем детей учат не играть со спичками, не выходить на лед и как избежать электротравмы
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