﻿ МЧС запустил мультсериал для детей о правилах безопасности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МЧС запустил мультсериал для детей о правилах безопасности

24.03.2017 14:47 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На Youtube-канале МЧС Беларуси опубликованы уже четыре серии мультсериала «Волшебная книга». В нем детей учат не играть со спичками, не выходить на лед и как избежать электротравмы. Спасатели рекомендуют родителям смотреть и обсуждать мультик вместе с детьми.




В интернете доступны уже четыре серии по 4 минуты каждая. Главные герои, Птичка, Бобер и Заяц, рассказывают правила поведения.


А персонаж Волк делает все наоборот и постоянно попадает в передряги, на своей шкуре испытывая опасные ситуации.


Скриншоты из мультфильма "Волшебная книга", МЧС Беларуси

Детям объяснят, как безопасно «приготовить блинчики» и как позвонить спасателям в случае пожара, а также почему нельзя играть на подоконнике.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нем детей учат не играть со спичками, не выходить на лед и как избежать электротравмы

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Не имел желания оскорбить". Ректор академии искусств извинился за свои слова о минских граффити
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика