На Youtube-канале МЧС Беларуси опубликованы уже четыре серии мультсериала «Волшебная книга». В нем детей учат не играть со спичками, не выходить на лед и как избежать электротравмы. Спасатели рекомендуют родителям смотреть и обсуждать мультик вместе с детьми.









В интернете доступны уже четыре серии по 4 минуты каждая. Главные герои, Птичка, Бобер и Заяц, рассказывают правила поведения.





А персонаж Волк делает все наоборот и постоянно попадает в передряги, на своей шкуре испытывая опасные ситуации.



Скриншоты из мультфильма "Волшебная книга", МЧС Беларуси

Детям объяснят, как безопасно «приготовить блинчики» и как позвонить спасателям в случае пожара, а также почему нельзя играть на подоконнике.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

