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Четырехлетний мальчик спас свою маму, вызвав ей скорую с помощью Siri
24.03.2017 15:15 — Новости Культуры | Tut.by
Четырехлетний мальчик из Англии смог спасти свою мать от смерти, позвонив в службу спасения с помощью голосового помощника на iPhone. Он не понимал, что случилось с мамой, и вызвал сотрудников с помощью Siri. Медики узнали адрес мальчика и успели помочь женщине.
Мальчик Роман из Кройдена (Великобритания) и два его брата (брат-близнец и младший брат) обнаружили свою мать, лежащую без сознания на полу в гостиной. Дети попытались привести ее в чувство, а когда не получилось, Роман обратился за помощью к голосовому помощнику Siri на мамином iPhone,
Siri помог мальчику набрать службу спасения, и оператор терпеливо пообщалась с трудно выговаривающим слова четырехлетним ребенком, который смог объяснить, что его маме плохо (поначалу он подумал, что его мама умерла). Запись звонка в службу спасения опубликовали местные полицейские.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.«- Здравствуйте, это полиция. Что у вас произошло?
— Здравствуйте, я Роман.
— Окей, где твоя мама?
— Она дома.
— А ты где?
— Тоже дома.
— Не мог бы ты сделать мне одолжение? Можешь позвать маму?
— Мы не можем, она умерла.
— Ты сказал, что твоя мама тоже там. Что значит «она умерла»?
— Это значит, что она закрыла глаза и не дышит".
Узнав об этом, оператор записала адрес семьи и попросила мальчика попытаться разбудить маму. Когда он сказал, что уже пробовал сделать так и это не сработало, женщина направила команду медиков домой к ребёнку. Они приехали через 13 минут после звонка и нашли лежащую без сознания женщину и троих детей — Романа с братом-близнецом и их младшего брата. Врачи оказали женщине необходимую помощь, привели ее в сознание и доставили в больницу. Сообщается, что она уже вернулась домой, а произошедшее с ней не связано с каким-либо преступлением.
Полицейские отметили, что женщина поступила правильно, научив ребенка использовать голосового помощника и называть свой адрес — это могло бы пригодиться и в других чрезвычайных ситуациях.
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Четырехлетний мальчик из Англии смог спасти свою мать от смерти, позвонив в службу спасения с помощью голосового помощника на iPhone. Он не понимал, что случилось с...
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