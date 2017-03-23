Четырехлетний мальчик из Англии смог спасти свою мать от смерти, позвонив в службу спасения с помощью голосового помощника на iPhone. Он не понимал, что случилось с мамой, и вызвал сотрудников с помощью Siri. Медики узнали адрес мальчика и успели помочь женщине.

Мальчик Роман из Кройдена (Великобритания) и два его брата (брат-близнец и младший брат) обнаружили свою мать, лежащую без сознания на полу в гостиной. Дети попытались привести ее в чувство, а когда не получилось, Роман обратился за помощью к голосовому помощнику Siri на мамином iPhone, сообщает FoxNews.

Siri помог мальчику набрать службу спасения, и оператор терпеливо пообщалась с трудно выговаривающим слова четырехлетним ребенком, который смог объяснить, что его маме плохо (поначалу он подумал, что его мама умерла). Запись звонка в службу спасения опубликовали местные полицейские.

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«- Здравствуйте, это полиция. Что у вас произошло?

— Здравствуйте, я Роман.

— Окей, где твоя мама?

— Она дома.

— А ты где?

— Тоже дома.

— Не мог бы ты сделать мне одолжение? Можешь позвать маму?

— Мы не можем, она умерла.

— Ты сказал, что твоя мама тоже там. Что значит «она умерла»?

— Это значит, что она закрыла глаза и не дышит".

Узнав об этом, оператор записала адрес семьи и попросила мальчика попытаться разбудить маму. Когда он сказал, что уже пробовал сделать так и это не сработало, женщина направила команду медиков домой к ребёнку. Они приехали через 13 минут после звонка и нашли лежащую без сознания женщину и троих детей — Романа с братом-близнецом и их младшего брата. Врачи оказали женщине необходимую помощь, привели ее в сознание и доставили в больницу. Сообщается, что она уже вернулась домой, а произошедшее с ней не связано с каким-либо преступлением.

Полицейские отметили, что женщина поступила правильно, научив ребенка использовать голосового помощника и называть свой адрес — это могло бы пригодиться и в других чрезвычайных ситуациях.